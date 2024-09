Robienie przetworów w domowym zaciszu to dla wielu sposób na wykorzystanie sezonowych owoców i warzyw oraz na dodatkowy zarobek. Jednak sprzedaż tych produktów nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

Prawo żywnościowe w Polsce jasno określa, kto może wprowadzać żywność do obrotu. Osoby, które produkują żywność sporadycznie i na małą skalę, nie muszą rejestrować działalności ani uzyskiwać zatwierdzenia sanepidu. Jednak kiedy produkcja staje się regularna i ma charakter zarobkowy, przepisy nakładają obowiązki rejestracyjne oraz wymagania dotyczące warunków produkcji.

Jeśli przetwory domowe wytwarzane są w większych ilościach i sprzedawane regularnie, produkcja ta podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Oznacza to, że przedsiębiorca musi złożyć wniosek do terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej.