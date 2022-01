Kiedy wypada tłusty czwartek 2022?

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym, którego data zależy od daty Wielkanocy. W 2022 roku święto łasuchów wypada 24 lutego. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Ponadto tłusty czwartek rozpoczyna też ostatni tydzień karnawału. Tego dnia pączki jedzą niemal wszyscy. Szacuje się, że wtedy każdy Polak zjada średnio 2,5 pączka, co przekłada się na ok.100 mln pączków w skali kraju! Na ich produkcję zużywa się po ok. 500 ton cukru i masła, 2,5 tysiąca mąki pszenicznej, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln jaj.

W tym dniu cieszą się popularnością także faworki, znane również pod nazwą chrust lub chruściki. Tłusty czwartek to czas, gdy możemy objadać się do woli. I chociaż pączki to słodycze o wysokiej kaloryczności, która waha się między 200 a 400 kcal, to nikt tego nie liczy. Jak głosi ludowe porzekadło: kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, temu nie będzie wiodło w życiu.

Jeśli na co dzień odżywiamy się prawidłowo i trzymamy dobrą wagę, to oczywiście jeden pączek czy kilka faworków dla tradycji nie zaszkodzi. Dobrze jednak potem np. pójść na spacer, by spalić kalorie. powiedziała w rozmowie z Interią dietetyk Magdalena Makarowska

Krótka historia pączków

Zdjęcie Tłusty Czwartek 2022 / Pixabay.com

Historia tłustego czwartku sięga czasów starożytności. Pączki były znane jeszcze w starożytnym Rzymie. Spożywano je podczas świętowania odejścia zimy i nadejścia wiosny. W czasach przedchrześcijańskich, zwłaszcza w kulturze słowiańskiej, był zwyczaj jadania tłustych wypieków z okazji ważnych uroczystości. Jednak początkowo pączki nie były przygotowane na słodko, lecz nadziewane słoniną i boczkiem i mięsem. Do tego przekąskę obficie zapijano wódką. Przepis na słodkie pączki prawdopodobnie jest zapożyczeniem z kuchni arabskiej. Dopiero w połowie XVI wieku zaczęto dodawać dżem i marmoladę.

Zwyczaj jedzenia pączków, zwanych wówczas pampuchami, pojawił się w Polsce w XVII wieku, głównie w miastach i na dworach. Wtedy po raz pierwszy użyto do wypieku drożdży, przez co ciasto stało się bardziej puszyste, a pączki zyskały kulisty kształt. Dopiero pod koniec XIX wieku tłusty czwartek zaczęli obchodzić na wsiach. Dawniej robiąc te słodkie drożdżowe ciastka, do środka niektórych wkładano orzechy i migdały. Według tradycji osoba, która trafiła na pączek z "niespodzianką" miała cieszyć się szczęściem i dostatkiem przez cały następny rok.

Dlaczego tłusty czwartek jest w czwartek?

Tłusty czwartek nie zawsze wypadał w czwartek. Ze względu na to, że ostatni dzień karnawału zawsze wypada we wtorek, święto łasuchów początkowo obchodzono we wtorek. Huczna zabawa przypadła wszystkim do gustu tak bardzo, że stopniowo pożegnanie z karnawałem zaczęto celebrować już w poniedziałek. Przygotowanie dwudniowej zabawy wymagało jednak więcej pracy, niż przypuszczano, więc przyrządzanie przysmaków trzeba było rozpocząć wcześniej. Niestety niedziela była wolna od pracy, sobota też spowolniona, a w piątek obowiązywał post. W taki sposób stanęło na czwartku - tłustym czwartku.

Zdjęcie Wartość energetyczna jednego pączka wynosi ok. 244 kcal / 123RF/PICSEL



Święto łasuchów obchodzone jest także w innych krajach. Na przykład, we Włoszech obchodzi się nie tłusty czwartek, a tłusty wtorek. Święto to nazywa się il Martedi Grasso. W ten dzień Włosi, podobnie jak w Starożytnym Rzymie, jedzą przeważnie tłuste mięsa i popijają je winem. Można skosztować również tradycyjne włoskie minipączki, czyli frittelle z nadzieniem z rodzynek, albo orzeszków pinii. Tłusty wtorek świętuje się także w Nowym Orleanie, gdzie tradycyjnie obchodzone jest Mardi Gras.

Alternatywy dla pączków w tłusty czwartek

Tradycyjne pączki robi się z ciasta drożdżowego składającego się z mąki pszennej, jajek, drożdży i mleka. Smażone są w głębokim tłuszczu, najczęściej w oleju rzepakowym, równie często używa się do tego celu smalec. Taki sposób przygotowania pozwala uzyskać bardzo dobry smak pączków, jednak zawiera ogromną porcję tłuszczu i cholesterolu. Niestety pączki dostarczają nam tzw. puste kalorie, czyli takie, które poza wartością energetyczną nie dostarczają organizmowi żadnych potrzebnych składników odżywczych.

Co możemy wybrać zamiast pączków? Otóż muffinki i gofry mogą być dobrą alternatywą na tłusty czwartek. Takie słodkości są zdrowsze i mniej kaloryczne, ponieważ nie wymagają smażenia. Ponadto można zmodyfikować przepis na tradycyjne pączki. Zamiast mąki pszennej warto użyć mąki pełnoziarnistej, a zamiast smażyć w głębokim tłuszczu, upiec je w piekarniku. Dla osób na diecie bezglutenowej dobrze jest przygotować pączki z mąki kukurydzianej. Tradycyjne wypieki w tłusty czwartek z pewnością można zastąpić czymś zdrowszym, a równie smacznym.





