Spis treści: 01 Dodatek osłonowy. Dla kogo dopłata do prądu i gazu?

02 Dodatek osłonowy - ile wyniesie miesięcznie?

03 Dodatek osłonowy - brutto czy netto?

04 Dodatek osłonowy. Zasada "złotówka za złotówkę" i brak decyzji

05 Dodatek osłonowy wniosek. Jak złożyć i do kiedy?

06 Dodatek osłonowy: kiedy wypłata?

07 Dodatek osłonowy a 500 plus. Czy liczy się do dochodu?

08 Dokumenty do dodatku osłonowego

09 Dodatek osłonowy a emeryci. Ile zyskają seniorzy?

Dodatek osłonowy dedykowany na walkę z wysokimi rachunkami ma docelowo trafić do blisko 7 mln Polaków. Element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej to aż 4 mld zł wsparcia. Dla kogo dodatek osłonowy i kto może zyskać?

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jak widać, nie liczy się wysokość rachunków za prąd i gaz, a średni miesięczny dochód.

Ile wynosi dodatek osłonowy? Wysokość rządowego wsparcia uzależniona jest od liczby członków rodziny z jednej strony, a z drugiej ważne jest również źródło ogrzewania.

Dlatego w praktyce są spore różnice. Ile wynosi dodatek osłonowy? Dopłata do prądu i gazu to:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł;

domowe otrzyma 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł; gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;

otrzyma 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę; gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;

otrzyma 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę; gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższony dodatek osłonowy trafi do tych gospodarstw, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Zdjęcie Dodatek osłonowy - ile wyniesie i jakie będą dopłaty? / gov.pl / materiały prasowe

Dodatek osłonowy w wyższej kwocie trafi do nas, jeśli wcześniej wypełniliśmy deklarację ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku osłonowego i szczegółowe zasady przyznawania oparto o ustawę o świadczeniach rodzinnych. Dodatek obejmie sporą liczbę beneficjentów, dlatego na pytanie o dodatek osłonowy brutto czy netto, rząd jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjął w uproszczeniu dochód osiągany "na rękę".

To oznacza, że dodatek osłonowy obejmuję kwotę netto. Ta ustalana jest w oparciu o definicję dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu netto należy podzielić przez 12 miesięcy. To da odpowiedź, czy przysługuje mi dodatek osłonowy oraz ile wynosi miesięcznie.

Przy obliczaniu dochodu ważna jest data złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy jest składany przed 31 lipca 2022 r., należy wykorzystać dochód z 2020 roku. Jeżeli po 31 lipca 2022 r. - liczy się dochód z 2021 roku.

Co bardzo ważne - nie trzeba samodzielnie liczyć dochodu. Wypełniając wniosek o dodatek osłonowy urzędnicy zrobią to za nas.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tak zwana zasada "złotówka za złotówkę". O co w niej chodzi? To sposób na wsparcie dla tych gospodarstw, gdzie przy obliczaniu dodatku osłonowego został przekroczony dochód. Zasada "złotówka za złotówkę" oznacza, że dodatek przyznawany jest nawet po przekroczeniu kryterium, ale kwota dodatku jest pomniejszana o wysokość przekroczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Dlatego informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku jej braku istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Zdjęcie Podwyżki rachunków za prąd i gaz są pewne. Stąd dodatek osłonowy, który ma jakimś stopniu zrekompensować wysokie koszty za energię.

Wniosek o dodatek osłonowy można składać drogą tradycyjną, czyli papierowo w urzędzie gminy albo urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty można również składać do ośrodków pomocy społecznej przyjmujących wnioski o dodatek osłonowy. Można również zrobić to online wykorzystując Profil Zaufany.

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Na złożenie wniosku gospodarstwa mają czas do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana już kilka dni później, czyli do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy został złożony jeszcze w styczniu 2022 r., pieniądze trafią do nas w dwóch ratach. Pierwsza w marcu, a kolejna w grudniu. W przypadku gospodarstw, które składały dokumenty później, całe dofinansowanie zostanie przyznane w grudniu. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Czy dochody z 500 plus wpisuje się do limitu dochodów wypełniając wniosek o dodatek osłonowy? Dla pobierających to świadczenie mamy dobre informacje - dochody z 500 plus nie są wliczane do limitu dochodowego przy dodatku osłonowym.

Analogicznie oznacza to, że wniosek o dodatek osłonowy nie uwzględnia również dochodów z zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku stałego.

Wnioskodawca może zostać poproszony o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. W tym oświadczenia orzeczenia sądu o alimentach w przypadku deklarowania płacenia alimentów na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego.

Emeryci w tym trudnym roku mogą liczyć nie tylko na trzynastki i czternastki. Chcąc walczyć ze skutkami rosnących rachunków, również seniorzy mogą liczyć na kolejne, finansowe wsparcie. Dodatek osłonowy dla emerytów również jest przyznawany, a jego wysokość zależna jest od dochodów gospodarstwa.

Ile wynosi dodatek osłonowy dla emerytów? Samotni seniorzy otrzymają 400 zł wsparcia, a wynika to z faktu, że właśnie tyle trafi do gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie. Para seniorów otrzyma dwieście zł więcej, czyli 600 zł wsparcia przy założeniu, że dochody emerytów nie przekraczają 1500 zł.

