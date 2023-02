W 2023 roku prawo do przejścia na emeryturę nabędzie aż 300 tys. polskich obywateli. Te osoby, a także bliscy, którzy mogą poinformować seniorów, powinny dowiedzieć się, kiedy złożyć wniosek. Różnica w terminie przesłania dokumentów do ZUS może wpłynąć na uzyskanie świadczeń nawet o 400 złotych wyższych.

Ile wzrośnie emerytura w 2023 roku?

Zdjęcie Kluczowy jest jeden wniosek / 123rf / 123RF/PICSEL

We wtorek, 18 października 2022 roku na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy, w którym określono prawdopodobną waloryzację emerytur. Przewidywano, że za rok, czyli w 2023, konieczna będzie podwyżka emerytury o 250 złotych brutto. Tym samym najniższe świadczenie emerytalne miało wynieść nie 1338,44 zł brutto jak dotychczas, a 1588,44 zł brutto.

Kiedy przejść na emeryturę, żeby zyskać więcej?

Życie i styl Prawie 5 tys. zł co miesiąc dla emerytów. Trzeba spełnić jeden warunek W kontekście wysokości świadczeń kluczowe może być to, kiedy senior zdecyduje się przejść na emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu wniosku ma miesiąc na rozpatrzenie dokumentu. Z tego powodu, składając wniosek na początku lutego, można skorzystać z waloryzacji świadczeń, które wchodzą w życie 1 marca 2023 roku, a także 13. emerytury. Później nie będzie to możliwe.

Jak można zwiększyć swoją emeryturę? Miesiąc składania wniosku wpływa na wysokość emerytury

Czy złożenie wniosku o przejście na emeryturę w lutym jest jedynym, dobrym wyborem? Na szczęście nie. Do kryteriów, na podstawie których ZUS określa wysokość świadczeń, zaliczają się tablice dalszego trwania życia. Aktualne obowiązują do 31 marca.

Zdjęcie Emerytury będą wyższe w 2023 roku. Kiedy złożyć wniosek, żeby z nich skorzystać? / 123RF/PICSEL

Z poglądowych danych można się dowiedzieć, że statystycznie Polacy żyją krócej. I właśnie ten aspekt może się przełożyć na przyznanie emerytur o wartości wyższej nawet o kilkaset złotych. Kolejne tablice dalszego trwania życia zostaną opublikowane 1 kwietnia i można się przygotować na to, że statystyka będzie mniej korzystna pod względem wysokości świadczeń emerytalnych.

Innym dobrym terminem może być też lipiec. To dlatego, że właśnie w tym miesiącu następuje roczna waloryzacja kapitału zgromadzonego dotychczas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku emerytura może być o 400 złotych wyższa. Oprócz tego można otrzymać lipcową 14. emeryturę.

Czy dłuższa praca to wyższa emerytura?

Seniorzy przed przejściem na emeryturę często zastanawiają się, czy dłuższa praca to wyższa emerytura. Rzeczywiście, ta prosta zasada ma zastosowanie w momencie naliczania przez ZUS świadczenia. Potwierdziła to również prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wprost oznajmiła, że liczne zmiany systemowe w Polsce, w tym Polski Ład, mają na celu przedłużyć zdolność zawodową Polaków.

„Proponowane w Polskim Ładzie zmiany wpisują się w kontekst polityki wydłużania aktywności zawodowej Polaków oraz w zasady, które wyraźnie mówią, że im dłuższa praca to, tym wyższa jest emerytura” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To, że dłuższa praca to wyższa emerytura jest potwierdzone przez liczne przykłady. W ostatnich danych ZUS wykazał, że przyznaje emerytury nawet w wysokości 26 868 złotych. Mowa tutaj o 81-letniej kobiecie, która na umowie o pracę przepracowała 61 lat. Wysokie świadczenia pobiera też 85-letni emeryt, który przepracował 67 lat na umowie o pracę – 37 800 złotych.

