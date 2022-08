Oburzające "zasady" wprowadzone przez chiński klub

Klub nocny w mieście Wuxi położony w chińskiej prowincji Jiangsu wywiesił elektroniczną tablicę, która informuje klientów o nowych "zasadach". Według niej do lokalu nie może wchodzić kilka określonych grup. Są wśród nich:

kobiety ważące więcej niż 65 kg

osoby łyse

noszące złote łańcuchy

noszące pantofle

Zdjęcia tablicy z wprowadzonymi "regułami" obiegły media społecznościowe, a mieszkańcy nie kryją oburzenia i oskarżają klub o dyskryminację. W serwisie Weibo internautki piszą wprost o seksizmie, a niektóre dzielą się własnymi doświadczeniami nieprzyjemnych komentarzy ze strony pracowników lokalu.

Właściciele klubu tłumaczą się troską o bezpieczeństwo. Z kolei pracownicy stwierdzili, że tablica to jedynie żart. Jeden z nich wyjaśnia, że kobiety o większej wadze są wpuszczane o lokalu, jednak uważa, że jeśli ktoś czuje się oburzony, to znaczy, że nie jest to miejsce dla niego.

Zdjęcie W Chinach rozgorzała dyskusja na temat dyskryminacji i seksizmu / Jie Zhao/Corbis / Getty Images

