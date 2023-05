Spis treści: 01 Co oznacza imię Blanka?

02 Zdrobnienia imienia Blanka

03 Tylko dwa tysiące młodych Polek nosi to imię

04 Jaka jest Blanka?

05 Imieniny Blanki

06 Święta patronka

Co oznacza imię Blanka?

Pochodzenie imienia Blanka nie jest jednoznaczne. Mówi się, że może być to spolszczona wersja francuskiej Blanche, bądź może ono wywodzić się z języka starogermańskiego. Co oznacza imię Blanka? Z języka francuskiego słowa: “blanche" lub “blanc" tłumaczy się jako “biały". Inne teorie mówią, że źródłosłowu imienia należy szukać w starogermańskim, gdzie “blankus", “blanchus" oznacza “biały", “jasny". Imię “Biała" można znaleźć także w języku włoskim, wówczas wymawia się je jako “Bianca" i bywa spolszczane do “Bianki".



Zdrobnienia imienia Blanka

Zdrobnienia imienia Blanka występują rzadko i do dorosłych kobiet większość osób zwraca się po prostu pełną wersją imienia. Jednak dla małych dziewczynek rodzice często poszukują form bardziej pieszczotliwych. Dlatego można spotkać zdrobnienia imienia Blanka takie jak: Bluś i Blusia, Blaneczka, Blanusia, Blana, Blanuś, Blancia.



Zdjęcie Imię Blanka występuje w różnych wersjach w całej Europie / 123RF/PICSEL

Tylko dwa tysiące młodych Polek nosi to imię

Niespotykane imiona dla dziewczynek? W tej kategorii z pewnością może znaleźć się Blanka — w 2022 r. jedynie 1853 osoby otrzymały to miano. Imię Blanka nie jest na tyle ekstrawaganckie, by nosiły je 2 czy 3 dziewczynki, ale z drugiej strony nie jest też tak popularne jak Zofia — to imię w 2022 r. otrzymało 5714 dziewczynek, czy Zuzanna, których liczba w 2022 r. zwiększyła się o 5558 osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z rejestru PESEL wynika, że w Polsce mieszka 24233 kobiet o imieniu Blanka. Rodzice, których interesują niespotykane imiona dla dziewczynek, powinni rozważyć tę opcję.



Jaka jest Blanka?

Dziewczynki noszące imię Blanka to numerologiczne piątki. Z natury są niezależne i pełne wiary we własne siły, dlatego podobnie jak koty — chadzają własnymi ścieżkami już od najmłodszych lat. Ich głowy wypełnione są pomysłami, które podsuwa im nieograniczona wyobraźnia. Bogaty świat wewnętrzny sprawia, że Blanka chętnie do niego wraca i może być postrzegana jako introwertyczka oraz bujająca w obłokach osoba. Jednocześnie dziewczynki o tym imieniu są niezwykle towarzyskie i lubiane przez otoczenie — szczególnie męską jego część. "Biała" lubi flirtować i uwodzić mężczyzn — to oni są jej zdobyczą, a nie na odwrót. Na partnera kobieta ta poszuka stabilnego finansowo, najlepiej majętnego mężczyzny, który będzie spełniał jej zachcianki. Blanki doskonale sprawdzają się w zawodach artystycznych i kreatywnych, cierpią natomiast w pracy, gdzie panuje rutyna i ograniczają je regulaminy. Dziewczynki o tym imieniu są żywiołowe, ale też miewają zmienne nastroje.

Imieniny Blanki

Blanka może świętować swe imieniny: 7 października i 1 grudnia.



Zdjęcie Blanka wyjaśnia Świętemu Ludwikowi prawdy wiary, 1644–1717 r. / Jean Jouvenet / domena publiczna

Święta patronka

Choć Blankę można uznać za niespotykane imię dla dziewczynki (albo może raczej rzadko spotykane), to jednak ma ona swoją patronkę, jest nią Blanka Kastylijska, która od 1223 roku była królową Francji i żoną Ludwika VIII Lwa. Kobieta miała czternaścioro dzieci, z czego sześcioro zmarło w okresie dzieciństwa. Te, które przeżyły, wychowała na pobożnych ludzi. Podobnie jak matka przez całe życie gorliwie czcili oni Boga, o czym świadczy późniejszy przydomek jej najstarszego syna, króla Francji — Ludwika IX Świętego.



Po śmierci męża w 1226 roku Blanka została regentką w zastępstwie niepełnoletniego następcy tronu. Zasłynęła zdolnościami politycznymi i przywódczymi, które sprawiły, że sprawowała we Francji faktyczne rządy. Udało jej się utrzymać wszystkie ziemie królestwa, pomimo zakusów sąsiadów i wyciszyć opozycyjne w stosunku do niej głosy. W 1236 roku oddała koronę w ręce Ludwika, ale ponownie została regentką w 1248 r. kiedy syn wyruszył na krucjatę do Ziemi Świętej. Zmarła w 1252 roku. Przez całe życie łożyła na Zakon Cystersów oraz zakony żebracze, a szczególnie dominikanów. Wspomnienie Blnaki Kastylijskiej kościół obchodzi 1 grudnia.

