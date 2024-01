Kocia zagadka matematyczna, która 99% osób dorosłych sprawia problem

Zagadki są jednym z narzędzi, które pomagają rozwijać i sprawdzać umiejętności logicznego myślenia. Mogą być przedstawione na wiele sposobów. Występują w wersji tekstowej i graficznej. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z takich zagadek. Spójrz na poniższy obrazek i postaraj się w mniej niż 15 sekund rozwiązać dane równanie. Jaką cyfrę reprezentuje czarny kot? Gotowy? Start!

Zdjęcie Łamigłówka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Bardzo podchwytliwy test na logikę. Tylko 1% osób zna poprawne rozwiązanie

Prawidłowe rozwiązanie

Jeśli udało ci się rozwiązać naszą zagadkę matematyczną, oznacza to, że logiczne myślenie jest twoją mocną stroną. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu zadaniu, to nic się nie stało. Pamiętaj, że na jakość wykonywania zadań wpływa wiele czynników, między innymi stres i zmęczenie. Być może miałeś dzisiaj trudny dzień? Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie łamigłówki.

Przyjmijmy, że biały kot to B, rudy kot to R, a czarny kot to C. Tak powinno wyglądać dane równanie:

B + B = 10

B x R + R = 12

B x R - C x B = B

C =?

Skoro mamy już gotowe równanie, to przejdźmy do podstawiania liczb.

5 + 5 = 10

5 x 2 + 2 = 12

5 x 2 - 1 x 5 = 5

x 5 = 5 C = 1

Czarny kot zastępuje cyfrę: 1.

