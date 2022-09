Kolejne produkty znikają ze sklepów. Tego już nie kupisz. GIS wydał ostrzeżenia

Spis treści: 01 Czym zajmuje się GIS?

02 Co to oznacza, że produkt został wycofany?

03 Sierpień 2022. Wstrzymane produkty przez GIS

04 Lipiec 2022. Wstrzymane produkty przez GIS

05 Lista wstrzymanych lub wycofanych produktów przez GIS - MAJ 2022

Czym zajmuje się GIS?

GIS to skrót od Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to główny ośrodek kontrolujący sprzedawane towary w różnych sklepach. W trakcie badań wykrywa się nieprawidłowości, które pojawiły się w danej partii produktu. GIS podejmuje decyzje o wycofaniu towarów z obiegu, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia zdrowia lub życia klienta. Bada się produkty spożywcze, suplementy diety i produkty codziennego użytku.

Co to oznacza, że produkt został wycofany?

Wycofanie produktu oznacza tyle, co całkowite usunięcie produktu o danej partii ze sprzedaży. Po kontrolnych badaniach zwykle sklepy wycofują z półek towar, a klienci proszeni są o odesłanie towaru celem poddania go badaniom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca wycofanie towaru i monitoruje proces.

Sierpień 2022. Wstrzymane produkty przez GIS

W sierpniu wycofane ze sprzedaży zostały następujące produkty:

"tianDe Phytotea with Angelica Sinensis and Salvia, 60g" (herbatka ziołowa z dzięgielem chińskim i szałwią)

Producent: OOO Integracija, E.Alekseevoj 112a, 656019 Barnaula, Russia

Importer/Dystrybutor: SIA Asti Group, Zardu 5, LV-1083 Riga, Latvia

Numer partii: 7260521

Data minimalnej trwałości: 25/05/2023

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system RASFF o wykryciu chlorpiryfosu w wyżej wymienionej partii suplementu diety. - Chlorpiryfos jest substancją szkodliwą dla zdrowia. Biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące toksyczności tej substancji czynnej należy uznać, że każdy poziom przekraczający ustaloną wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalne stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy na stronie GIS.

HIPP 100% Słodkie jabłka po 4 miesiącu 200 ml

Numer partii: LA98967

Data ważności: 31.10.2023

Data wycofania partii: 2.08.2022

Powód wycofania: Przez skargę konsumenta zlecono badania soku. Okazało się, że posiada drobne cząstki o właściwościach magnetycznych.

Zalecenia: Nie spożywać produktu.

Lody Haagen-Dazs

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wycofania kilku partii lodów, ze względu na zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu

Nazwa, numer partii, data minimalnej trwałości:

BELGIAN CHOCOLATE 460ML/ 4266585, 30/03/2023

MACADAMIA NUT BRITTLE 460ML / 4266569, 04/04/2023

MACADAMIA NUT BRITTLE 460ML / 4281488, 21/04/2023

PRALINES&CREAM 460ML / 4271507, 09/04/2023

DUO BELGIAN CHOCOLATE & VANILLA 420ML / 4271142, 15/04/2023

Zalecenia: Nie należy spożywać partii produktów określonych w tym komunikacie.

Po publikacji artykułu firma HIPP przesłała do Redakcji następujące oświadczenie, którego treść zamieszczamy poniżej:

Oświadczenie HiPP Polska Sp. z o.o. z dnia 10.08.2022

W wyniku zgłoszenia od konsumenta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykrył zanieczyszczenia w pojedynczych butelkach soku HiPP 100% SOK Słodkie Jabłka (200 ml) o numerze partii LA98967, z datą minimalnej trwałości 31.10.2023.

Zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów jest zawsze naszym najwyższym priorytetem, dlatego zgłoszenie potraktowaliśmy niezwykle poważnie. Natychmiast wstrzymaliśmy dostawy produktu. Powiadomiliśmy również o sytuacji naszych klientów handlowych wraz z decyzją o wycofaniu tej partii ze sklepów. W trybie pilnym zleciliśmy niezależnemu laboratorium badania otrzymanych od konsumenta próbek. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zanieczyszczenia, które były przedmiotem zgłoszenia, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

Lipiec 2022. Wstrzymane produkty przez GIS

W ciągu lipca 2022 wstrzymano 5 produktów, z czego najwięcej z nich wykryto w pierwszej połowie miesiąca. Najwięcej zgłoszonej zostało żywności, a ostatnie zgłoszenie miało miejsce 26.07.2022 r.

Łyżka oraz szpatułka marki Kamille

Numer partii: KM 5023 + KM 5022

Data wycofania: 11.07.2022

Powód wycofania: Wykryto migrację do żywności pierwszorzędnych amin aromatycznych.

Zalecenia: Nie używać produktu przy kontakcie z żywnością.

Haagen-Dazs Vanille ice cream 460 ml

Numer partii i data ważności: 4284602 (8.05.2023), 4166999 (24.08.2022), 4154886 (26.07.2022), 4241137 (27.01.2023), 4251427 (27.02.2023), 4265875 (21.03.2023)

Data wycofania: 13.07.2022

Powód wycofania: Zastosowanie w produkcji lodów składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu - ekstrakt waniliowy.

Zalecenia: Nie spożywać zanieczyszczonego produktu

Talerz ceramiczny okrągły 19 cm, dekorowany w dwie żyrafy na tle roślin "Ambitio Junior"

Numer partii: 281799BB

Kod EAN: 5904134571472

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono migrację ołowiu z talerza.

Zalecenia: Przedsiębiorca zalecił konsumentom zwrot talerzy do dostawy. Nie należy używać zanieczyszczonego produktu.

MC BIO Tortilla Chips 125 g smak: natur

Numer partii i data ważności: 32014 (14.08.2022), 32048 (17.09.2022), 32069 (10.10.2022), 32071 (12.10.2022), 32095 (5.11.2022), 32096 (6.11.2022), 32128 (8.12.2022), 32154 (3.01.2023), 32155 (4.01.2023)

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono wysoką zawartość alkaloidów tropanowych, pochodzących z surowca użytego do ich produkcji.

Zalecenia: Zwrócenie produktów w sklepach Carrefour. Nie spożywać produktu.

MC BIO Tortilla Chips 125 g smak: chilli

Numer partii i data ważności: 31351 (17.07.2022), 32015 (15.08.2022), 32048 (17.09.2022), 32073 (14.10.2022), 32101 (11.11.2022), 32129 (9.12.2022), 32155 (4.01.2023), 32183 (2.02.2023)

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono wysoką zawartość alkaloidów tropanowych, pochodzących z surowca użytego do ich produkcji.

Zalecenia: Zwrócenie produktów w sklepach Carrefour. Nie spożywać produktu.

Nachosy naturalne BIO 125 g Acapulco

Numer partii i data ważności: 32069 (10.09.2022), 32070 (11.09.2022), 32124 (4.11.2022)

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono wysoką zawartość alkaloidów tropanowych, pochodzących z surowca użytego do ich produkcji.

Zalecenia: Zwrócenie produktów w sklepach Carrefour. Nie spożywać produktu.

Nachosy o smaku paprykowym BIO 125 g Acapulco

Numer partii i data ważności: 32016 (16.07.2022), 32038 (7.08.2022), 32098 (8.10.2022), 32128 (8.11.2022)

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono wysoką zawartość alkaloidów tropanowych, pochodzących z surowca użytego do ich produkcji.

Zalecenia: Zwrócenie produktów w sklepach Carrefour. Nie spożywać produktu.

Nachosy o smaku chilli BIO 125 g Acapulco

Numer partii i data ważności: 32048 (17.08.2022), 32074 (15.09.2022), 32101 (11.10.2022), 32129 (9.11.2022)

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono wysoką zawartość alkaloidów tropanowych, pochodzących z surowca użytego do ich produkcji.

Zalecenia: Zwrócenie produktów w sklepach Carrefour. Nie spożywać produktu.

Nachosy o smaku śmietankowo-cebulowym BIO 125 g Acapulco

Numer partii i data ważności: 32049 (18.08.2022), 32073 (14.09.2022), 32099 (9.10.2022), 32126 (6.11.2022), 32127 (7.11.2022)

Data wycofania: 21.07.2022

Powód wycofania: Stwierdzono wysoką zawartość alkaloidów tropanowych, pochodzących z surowca użytego do ich produkcji.

Zalecenia: Zwrócenie produktów w sklepach Carrefour. Nie spożywać produktu.

Lay’s Oven Baked pieczone formowane chipsy ziemniaczane o smaku grillowanych warzyw 125 g

Numer partii: od PLT 107 138 22:09 10 do PLT 107 138 23:34 10

Data ważności: 30.10.2022

Data wycofania partii: 26.07.2022

Powód wycofania: Nieprawidłowe zapakowanie produktów, co skutkowało brakiem informacji o obecności białka mleka krowiego w składzie.

Zalecenia: Osoby z uczuleniem na białko mleka krowiego nie powinny konsumować niniejszego produktu. Istnieje możliwość zwrotu artykułu do sklepu, w którym został zakupiony.

Wstrzymanie produkty przez GIS - CZERWIEC 2022

W czerwcu liczba wstrzymanych produktów, tak samo jak miesiąc wcześniej wyniosła 5. Są to zarówno produkty spożywcze, jak i wyroby do kontaktu z żywnością. Sprawdźmy, co zniknęło w czerwcu ze sklepowych półek.

Pierniki z nadzieniem kremowym Orzech Laskowy

Numer partii: L1293147A

Data ważności: 07.2022

Data wycofania partii: 2.06.2022

Powód wycofania: Wykrycie alergenu białka w produkcie.

Zalecenia: Zgodnie z informacją od producenta produkt należy zwrócić. Do tego osoby uczulone na migdały nie powinny spożywać niniejszej partii produktu.

Orion - Lentilky czekoladowe drażetki 130 g

Numer partii: wszystkie produkty, niezależnie od partii

Data wycofania: 7.06.2022

Powód wycofania: Na etykiecie w polskim tłumaczeniu informowano konsumenta, że produkt jest bezglutenowy. Czeska wersja wskazywała obecność glutenu.

Zalecenia: Osoby uczulone na gluten nie powinny spożywać zakupionego produktu.

Szczypce uniwersalne 23 cm Ambition

Numer partii: 372366AS

Kod kreskowy: 5904134966834

Data wycofania: 10.06.2022

Powód wycofania: Migracja do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych.

Zalecenia: Nie używać produktu przy kontakcie z żywnością.

Keats London Wegańskie trufle o smaku Irish Cream 140 g

Numer partii: 16673332100

Data ważności: 29.11.2023

Data wycofania partii: 21.06.2022

Powód wycofania: Wykrycie alergenu mleka w produkcie.

Zalecenia: Zwrot towaru w sieci sklepów TK Maxx. Osoby z alergią lub nietolerancją mleka powinny nie spożywać produktu wspomnianego w tym komunikacie.

Herbalife baton proteinowy o smaku waniliowo-migdałowy

Numer partii: G221666A

Data ważności: 23.09.2022

Data wycofania partii: 29.06.2022

Powód wycofania: Niewielka ilość batonów cytrynowych została zapakowana jako batony waniliowo-migdałowe. Batony w wersji cytrynowej posiadają w swoim składzie jaja, który na opakowaniu drugich nie ma.

Zalecenia: Osoby uczulone na jajka nie powinny spożywać tego produktu.

Lista wstrzymanych lub wycofanych produktów przez GIS - MAJ 2022

Zdjęcie Popularne produkty znikają ze sklepów. Taką decyzję podjął Główny Inspektorat Sanitarny / Michal Wozniak/East News / East News

Jakie produkty zostały wycofane w maju 2022 roku ze sklepów i z jakiego powodu?

Roladki Devolay z kurczaka z nadzieniem o smaku maślano-czosnkowym

Numer partii: 109/P1/L4/I

Data ważności: 7.05.2022

Data wycofania partii: 5.05.2022

Powód wycofania: Wykrycie salmonelli w jednej partii roladek devolay.

Zalecenia: Kontaktować się z lekarzem w przypadku zatrucia.

Łopatka kuchenna ażurowa nylonowa

Numer partii: 111.21.05.21

Kod kreskowy: 5205746135183

Data wycofania: 9.05.2022

Powód wycofania: Wykrycie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności.

Zalecenia: Nie używać produktu do kontaktu z żywnością.

Paleta Kuchenna 33 cm Kmt Style

Numer partii: RIF: 6409200

Kod kreskowy: 8056046092006

Data wycofania: 10.05.2022

Powód wycofania: Wykrycie migracji do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych.

Zalecenia: Nie używać produktu do kontaktu z żywnością. Można zgłosić zwrot urządzenia w sklepie, w którym dokonany został zakup.

Ser Mozzarella Plastry 135 g

Numer partii: 01.22.1261

Data ważności: 20.06.2022

Data wycofania partii: 23.05.2022

Powód wycofania: Wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie (co może doprowadzić do choroby zwanej listeriozą).

Zalecenia: Nie spożywać wspomnianej partii produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby, skontaktować się z lekarzem.

Pieczarki marynowane VITMAR 750 g

Numer partii/Data ważności: 08.2022

Data wycofania partii: 31.05.2022

Powód wycofania: Wykrycie dwutlenku siarki, który nie jest uwzględniony w składzie na etykiecie produktu. Może wywoływać alergię.

Zalecenia: Nie spożywać wspomnianej partii produktu przez osoby z alergią i nietolerancją dwutlenku siarki.





