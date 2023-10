Jak donosi amerykańska agencja prasowa Associated Press, pies prezydenta Joe Bidena nie jest już obecny w Białym Domu. Taką informację przekazała w środę rzeczniczka pierwszej damy Elizabeth Alexander. Dodała, że:

Biden i jego żona bardzo dbają o bezpieczeństwo personelu Białego Domu i tych, którzy chronią ich każdego dnia czytamy na Washington AP.

Niestety nie ujawniono, dokąd wysłano psa.

Commander dołączył do Bidenów dwa lata temu

Commander to 2-letni owczarek niemiecki, który w Białym Domu pojawił się w grudniu 2021 roku. Pierwsza para adoptowała go jako szczeniaka, tuż po śmierci poprzedniego pupila Champa, który również miał pogryźć pracowników Secret Service.

Para prezydencka ma jeszcze jednego psa, który również wykazywał wcześniej agresywne zachowania wobec personelu. To również owczarek niemiecki o imieniu Major. Po kontrowersyjnych incydentach został on wysłany do Delaware, gdzie zamieszkuje obecnie z przyjaciółmi prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Prawdopodobnie pies pogryzł więcej osób niż podają media

Pies Commander, między październikiem 2022 r. a styczniem 2023 r., pogryzł pracowników Secret Service co najmniej 10 razy! Jeden z agentów trafił nawet do szpitala. Jak jednak donoszą media, takich incydentów mogło być znacznie więcej. Anonimowe źródła ujawniły, że pies pogryzł też innych pracowników Białego Domu, a także pracowników rezydentów.