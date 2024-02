Spis treści: 01 Ile wody powinien pić kot?

Ile wody powinien pić kot?

Opieka nad kotem w domu wymaga od właścicieli wiedzy na temat zwyczajów i wymagań zwierzaków. Trzeba zapoznać się także z ich historią. Jako potomkowie pustynnych drapieżników, większość niezbędnej dla funkcjonowania wody pobierają z pożywienia. Dlatego raczej rzadkim zjawiskiem jest widok kota przy misce z wodą, zwłaszcza jeśli karmiony jest w sposób różnorodny, a w jego jadłospisie króluje mokra karma.

Mimo wszystko niektórzy opiekunowie zwierzaków decydują się na dodatkowe zachęcanie kotów do picia wody, np. poprzez zakup specjalnych fontann. Woda w ruchu ma być dla mruczków bardziej atrakcyjna. Ile powinien pić kot w ciągu dnia? Nie ma dużego zapotrzebowania. Przyjmuje się, że optymalną ilością jest 60 mililitrów na kilogram. Dla przykładu — czterokilogramowy kot powinien przyjąć około 240 mililitrów płynu każdego dnia.

Dlaczego kot pije dużo wody? Zwróć uwagę na otoczenie

Zwiększone pragnienie u kota nie zawsze musi być niepokojące. Często występuje podczas upalnych dni, więc taka reakcja jest całkowicie uzasadniona. Powodem może być też duży wysiłek fizyczny. Jeśli mruczek właśnie zakończył długą, intensywną zabawę, najpewniej będzie szukał dostępu do wody.

Dieta kota a nadmierne pragnienie

Żywienie kota powinno by oparte o odpowiednio zbilansowaną i różnorodną dietę. Jeśli zwierzak jest karmiony wyłącznie suchą karmą, a do tego nie jest kotem wychodzącym, może to prowadzić do poważnych niedoborów płynów.

W warunkach domowych nietrudno zapewnić mu stały dostęp do świeżej wody, lecz trzeba mieć na uwadze, że dieta oparta wyłącznie na suchych produktach nie jest wystarczająca dla miauczącego podopiecznego.

Kot pije dużo wody, ponieważ coś mu dolega

Nie bagatelizuj zmian w kocim zachowaniu. Nagłe zwiększenie zapotrzebowania na wodę może być objawem niebezpiecznych chorób. W ten sposób najczęściej manifestowane są schorzenia nerek oraz cukrzyca u kota. Jeśli nie ma upałów i dbasz o zróżnicowaną dietę zwierzaka, a on nadal pije na potęgę, niezbędna jest wizyta u weterynarza.

Woda sposobem na stres?

Nadmierne pragnienie, zwane też polidypsją, może być reakcją kota na sytuacje stresujące. Zdenerwowanie u zwierzaka wywołują przede wszystkim gwałtowne zmiany. Mogą być rozumiane przez pojawienie się w domu nowego członka rodziny, kolejnego zwierzaka, przeprowadzkę, a nawet remont czy przemeblowanie.

W takich okresach staraj się poświęcać kotu jak najwięcej uwagi, by przebrnął przez zmiany możliwie bezproblemowo. Jeśli nadmierne pragnienie będzie utrzymywać się długo, konsultacja z lekarzem stanie się nieunikniona.