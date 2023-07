Kamila i jej początki w rodzinie królewskiej

Życie i styl Wiadomo, jak dzieci Kate i Williama spędzą wakacje. Przed nimi sporo atrakcji Kamila i Karol poznali się w 1970 roku na meczu polo. Mimo że między nimi bardzo szybko zrodziło się uczucie, na drodze do ich wspólnego życia stanęli członkowie rodziny królewskiej, którzy nie wyrazili zgody na ślub. Następnie Karol wstąpił do Królewskiej Marynarki Wojennej, co jeszcze bardziej przekreśliło ich wspólną przyszłość. W 1973 roku Kamila poślubiła Andrew Parker-Bowlesa, a kilka lat później Karol stanął na ślubnym kobiercu z Dianą. Ich małżeństwa nie były jednak szczęśliwe, a zakochani postanowili kontynuować swoją znajomość, co doprowadziło do dwóch rozwodów.

Początkowo nikt nie dawał im szans na wspólne spędzenie reszty życia. Mimo to Kamila i Karol wzięli ślub po 35 latach od pierwszego spotkania. Żona następcy tronu musiała długo czekać na sympatię Brytyjczyków.

Zdjęcie Historia miłości Kamili i Karola jest wielu bardzo dobrze znana / YUI MOK/AFP/East News / East News

Królowa Kamila wyznała, czym zajmowała się w młodości

Kamila po wstąpieniu Karola na tron miała zostać "księżną małżonką". Kilka miesięcy przed śmiercią Elżbieta II zdecydowała, by żona jej syna nosiła tytuł "królowej małżonki". Od 6 maja 2023 roku Kamila jest po prostu królową.

Historia miłości Kamili i Karola jest wielu bardzo dobrze znana. Mało kto jednak dobrze wie, jak wyglądało życie królowej na długo przed poznaniem następcy tronu. Jak się okazuje, żona brytyjskiego króla w przeszłości nie bała się pracy fizycznej.

Kamili nie mogło zabraknąć na rozgrywającym się w Londynie turnieju tenisowym Wimbledon. Jak podaje The Sun, to właśnie wtedy nieco więcej opowiedziała o czasach młodości. Podczas rozmowy z nastolatkami podającymi piłki zawodnikom wyznała, że kiedyś również się tym zajmowała. "Musicie być bardzo zwinni. Pamiętam, jak setki lat temu robiłam to w Queen’s Club. To dość trudne" - powiedziała.

