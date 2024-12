Kryl to drobne skorupiaki, występujące w wodach oceanicznych na całym świecie, zwłaszcza w rejonach polarnych. Najbardziej znanym gatunkiem jest kryl antarktyczny ( Euphausia superba ), żyjący w ogromnych ławicach, które są w stanie rozciągać się na długości wielu kilometrów. Te małe organizmy są kluczowym elementem morskich ekosystemów i stanowią podstawę diety ryb, ptaków morskich, w tym pingwinów, oraz ssaków, takich jak wieloryby.

Wyglądem kryl przypomina krewetkę, choć jest od niej mniejszy. Wskazuje się również na to, że ma bardziej intensywny smak i zapach niż rozpowszechnione w kuchniach skorupiaki. Jest jednocześnie bogaty w składniki odżywcze . Mięso zawiera wysokiej jakości białko, zdrowe tłuszcze (w tym kwasy omega-3), a także astaksantynę . To naturalny przeciwutleniacz, który nadaje krylowi charakterystyczny różowy kolor.

W latach 70. i 80. XX wieku kryl był promowany w Polsce jako alternatywa dla mięsa, którego notorycznie brakowało na sklepowych półkach. Importowano go głównie z rejonów Antarktyki, gdzie prowadzono intensywne połowy. Kryl trafiał na stoły w formie konserw, past czy mrożonek, a kucharze, niezbyt zaznajomieni z obróbką owoców morza, próbowali radzić sobie z nim na różne sposoby, np. zamieniając go w nowatorską wersję kotletów mielonych lub farsz do pierogów.