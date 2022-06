Są dwie możliwości, które są brane pod uwagę. To, co będzie czekać nas w końcówce lata, jesienią i zimą. Pierwsza możliwość jest taka, że będzie się tworzyło narrację zagrożenia bardzo poważnego, a druga możliwość, jeżeli tego nie można by było wprowadzić, to druga możliwość to powrót do zarazy. Z tym że zarazy nie przyjmą już wszystkie kraje tak, jak to było wcześniej, więc jest duże ryzyko upadku. Będzie się to mieszało: zagrożenie i zaraza.