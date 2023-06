Spis treści: 01 Krzysztof Jackowski straszy katastrofą. Jasnowidz ma złe przeczucia

02 "Strzała tektoniczna" i chory Putin. Co wydarzy się niedługo zdaniem Jackowskiego?

Krzysztof Jackowski straszy katastrofą. Jasnowidz ma złe przeczucia

Krzysztof Jackowski, który znany jest ze swoich zdolności jasnowidzenia, poruszył kolejny raz temat związany z przyszłością świata. Zazwyczaj przepowiednie jasnowidza malują się w dość ponurych barwach i tak było tym razem.

Jackowski przepowiedział, co może wydarzyć się w kwietniu

Krzysztof Jackowski — kim jest najsławniejszy polski jasnowidz?

Jackowski wie, jaka będzie wiosna 2023. Jego wizja nie pozostawia złudzeń Jasnowidz z Człuchowa doznał nagłego poczucia, że zbliża się wyjątkowo złe zdarzenie i postanowił o tym jak najszybciej donieść swoim fanom. Na kalane YouTube pojawiło się nowe nagranie Jackowskiego, w którym od pierwszych słów mówi o wielkiej katastrofie.

Kiedy przygotowywałem się do tej audycji, dostałem pewien impuls. Coś mi powiedziało: ‘Powiedz im, że będzie wielki kataklizm. Będzie taki kataklizm, że świat będzie huczał o tym’. Przez moment ten kataklizm uciszy paranoję, która od jakiegoś czasu na naszym świecie się dzieje. powiedział przejęty Krzysztof Jackowski.

O tym kataklizmie będzie mówił cały świat, przyćmi wszystko inne. Zdaniem Jackowskiego dużą rolę w tym zdarzeniu odegra woda, którą ludzie mają wtedy szczególnie docenić.

Jackowski wspominał też coś o wielkich, szklanych, rozwalających się wieżowcach:

"Wielkie szklane wieżowce, one pękają. Widzę ludzi, którzy chodzą jak oszalali. Są kompletnie zdezorientowani. Godzina 5 nad ranem" - mówił chaotycznie Jackowski.

Jackowski mówił o przeczuciu, że to wydarzy się w wyjątkowym miejscu, gdzie jest dużo budynków i ludzi.

"W tym miejscu uszkodzi się coś, co będzie dodatkowo niszczyło środowisko. To będzie dostawać się do atmosfery i nie będzie można nad tym zapanować".

"Strzała tektoniczna" i chory Putin. Co wydarzy się niedługo zdaniem Jackowskiego?

"Strzała tektoniczna" - takiego określenia użył jasnowidz, na opisanie kataklizmu, który jego zdaniem ma nadejść już niebawem. Dodał także, że będzie to katastrofa epokowa.

Kataklizm Jackowski wiąże z sytuacją Rosji i Ukrainy. Władimir Putin ma wiedzieć o tym, co się wydarzy i chce uniknąć zdaniem jasnowidza odpowiedzialności.

Zdjęcie Krzysztof Jackowski był niezwykle wzburzony nową wizją / Mieszko Piętka / AKPA

W temacie Putina Jackowski zaskoczył jedną wizją:

"Putin ma chorobę i bierze tabletki, on ma je zawsze przy sobie i bierze je nieregularnie, wtedy kiedy musi. Ta choroba ma związek ze sztywnieniem kończyn. Albo jest to na tle nerwowym, albo jest to związane z chorobą neurologiczną".

