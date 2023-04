Krzysztof Jackowski z nową wizją. "To jest moment kluczowy"

Już od pewnego czasu w swoich wizjach, którymi Krzysztof Jackowski dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem platformy YouTube, jasnowidz mówił o kolejnym konflikcie, który nie będzie zależny od tego na Ukrainie.

Jackowski wie, jaka będzie wiosna 2023. Jego wizja nie pozostawia złudzeń Gdy w mediach pojawiły się informacje o gorącej sytuacji na Bliskim Wschodzie, między innymi związanymi z konfliktem Libanu i Izraela. To właśnie w tej zaognionej sytuacji Krzysztof Jackowski dopatruje się zalążka kolejnej wojny na świecie.

Swoje nagranie Jackowski zaczął właśnie od przypomnienia własnej wizji o drugim konflikcie na świecie i zaznaczył, że prasa już o tym pisze w kontekście zakończenia hegemonii USA na Bliskim Wschodzie.

"Jeżeli USA w jakiś sposób straciłyby swoje wpływy na koszt Rosji i Chin, to wtedy Izrael jest w niebezpiecznej sytuacji. To jest moment kluczowy" - powiedział Jackowski.

Jackowski nie ma wątpliwości. Sytuacja robi się napięta

"To sytuacja napięta, grożąca wojną. Jeżeli okaże się, że Bliski Wschód zacznie odwracać się w kierunku Rosji i Chin, to może to być punkt zapalny" - snuł dalej swoje analizy Jackowski.

Jasnowidz zwrócił uwagę na zależność Europy od Bliskiego Wschodu. Choć tamtejsze konflikty toczą się daleko od nas, to nie pozostaje to bez znaczenia dla Europy.

Cena ropy na Bliskim Wschodzie będzie miała wpływ na inflację w Europie, ale gorszą wiadomością zdaniem Jackowskiego jest to, że Rosja i Chiny mogą zyskać sprzymierzeńców.

"Kwiecień to czas początku krachu, który będzie ciągnął się latami. Też czerwiec występuje mi w wizjach. Kojarzy mi się z zaognieniem sytuacji na świecie." - podkreślił Jackowski.

Jasnowidz podzielił się także swoim zdaniem, że wojna już trwa i jest to wojna gospodarcza, a świat dopiero szykuje się do rzeczywistego starcia.