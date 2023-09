Spis treści: 01 Zaskakujące doniesienia o kryzysie w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama

02 Kością niezgody ma być ponoć była kochanka księcia Williama

Zaskakujące doniesienia o kryzysie w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama

Księżna Kate i książę William uchodzą za parę niemal idealną. Nawet niefortunne wiadomości, jakie wyjawiali Meghan Markle i książę Harry o bracie i bratowej, nie zepsuły im opinii.

Łzy wzruszenia napływają do oczu. Księżna Kate wyszła do tłumu. Poruszający gest

Szokujące doniesienia z Londynu. Oto czego nie pokazały kamery

Księżna Kate wyszła do ludzi i... tłum oszalał. Tak wygląda na chwilę przed koronacją

Księżna Kate zaskoczyła. Fani oszaleli, gdy przyłożyła dziecięce ubranko do brzucha Ich publiczne wystąpienia zawsze są dopracowane w najmniejszym szczególe i niczego nie można im zarzucić. Przez ostatnie dni para intensywnie odwiedzała różne miejscowości i organizacje, rozmawiając z uczestnikami wydarzeń, pracownikami miejsc, które zaszczycili swoją obecnością.

Między nimi nie brakowało czułych gestów, uśmiechów i żartów. Dlatego też może dziwić pojawienie się w przestrzeni medialnej... doniesień o kryzysie w ich związku.

Instagram Post Rozwiń

Według doniesień brytyjskiej prasy relacje między małżonkami miały znów zacząć się psuć, gdy kilka miesięcy temu wrócił temat domniemanej, byłej już kochanki księcia Wiliama - Rose Hanbury.

Reklama

Zobacz także: Książę William wściekł się na ojca. Ogromna awantura w Pałacu. Wykonał pilny telefon do Harry'ego

Jak miało to jednak wpłynąć na obecną sytuację w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama?

Kością niezgody ma być ponoć była kochanka księcia Williama

Temat Rose Hanbury, byłej modelki i jednocześnie byłej przyjaciółki księżnej Kate, powraca niczym bumerang w kontekście małżeństwa Kate i Williama.

Tym razem było podobnie. Rose ma co jakiś czas pojawiać się w towarzystwie książęcej pary, co ma złościć samą Kate. To także ma wywoływać kłótnie między małżonkami, a nieporozumienia i gęstą atmosferę mają tuszować podczas publicznych wystąpień.

Są jednak i głosy przeczące tym plotkom. Ponoć trudne przeżycia, jak kontrowersje związane z Harrym i Meghan, czy śmierć królowej, zbliżyły do siebie Kate i Williama.

Zdjęcie Księżna Kate i książę William mają niezwykle mocną pozycję na królewskim dworze / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images

Zobacz także: Kim Kardashian niczym Kate Middleton!! Została posiadaczką kolii noszonej przez księżną Dianę!

"Kate i William chcą kontynuować współpracę z Karolem i Kamilą oraz z innymi członkami, aby prowadzić rodzinę królewską w bardziej nowoczesnym kierunku. Małżonkowie są z siebie wzajemnie dumni, a William chwali na każdym kroku Kate, mówiąc, że nie poradziłby sobie bez niej. Ona zaś odpowiada tym samym - miał powiedzieć informator w rozmowie z "Us Weekly".

Dodatkowo informator gazety zapewniał, że nie ma obecnie większej wartości dla Kate i Williama, niż rodzina, w tym ich ukochane dzieci.

Kto więc ma racje i skąd wzięły się plotki o ponownym kryzysie pary? Specjaliści i znawcy rodziny królewskiej są zdania, że niewykluczone, iż w rozsiewaniu niekorzystnych informacji na temat Kate i Williama, ma swój udział nie kto inny, jak książę Harry motywowany przez swoją żonę Meghan Markle.