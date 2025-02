Drób, a w szczególności kurczak, to jeden z najczęściej wybieranych przez konsumentów rodzajów mięs. Choć sposobów na obróbkę termiczną kurczaka jest kilka, to jednak najlepiej smakuje on w formie smażonej lub pieczonej. A jeszcze więcej smaku i przyjemności z jedzenia uzyskamy, gdy odpowiednio zrumienimy skórę kurczaka. Dzieje się tak między innymi z uwagi na fakt, że tłuszcz, którego w skórze kurczaka nie brakuje, jest nośnikiem smaku.