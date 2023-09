Lato w Polsce nie odpuszcza. Przed nami kolejny upalny dzień

Synoptycy podali prognozę pogody na październik. Drastyczne zmiany już wkrótce

Już teraz mówi się, że jesień 2023 najpewniej będzie najcieplejsza w historii. Mamy już prawie październik, a wysokie temperatury powietrza nie odpuszczają. W czwartek 28 września od wczesnych godzin porannych w całej Polsce jest pogodnie, tylko miejscami na północy kraju, a także wschodzie i dolinach pojawiły się niskie chmury oraz dosyć gęste mgły.

Prognoza pogody na czwartek - 28 września. W całym kraju słońce i bezchmurne niebo

Poranne zamglenia szybko opadły, a synoptycy podają, że w całej Polsce będzie dziś dużo słońca, bez opadów. Co więcej, w większości miejsc podziwiać będziemy mogli bezchmurne niebo. Zachmurzenie umiarkowane lub małe prognozuje się jedynie na północy oraz zachodzie kraju.

Ile stopni pokażą dziś w Polsce termometry? Ponoć ma być to nawet od 8 do 12 st. C więcej niż zazwyczaj o tej porze roku. W czwartek najwyższe wartości odnotujemy w centrum i na południowym zachodzie kraju - około 28 st. C. Zdecydowanie najchłodniej będzie na Podhalu i na wybrzeżu - 22-23 st. C.

Wiatr słaby oraz umiarkowany, w większości z kierunków południowych. Ponadto dzisiejsza słoneczna pogoda wpływać będzie korzystnie na samopoczucie. Odczuwalna temperatura może być znaczne wyższa - szczególnie na południu kraju.

Prognozy (z dnia 27.09.2023) na 28 września wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Na 27 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 25°C. Najwyższa wartość TMAX (27°C) wystąpi w Zielonej Górze, Toruniu i Wieluniu. podali eksperci z Insytytu Gospodarki Wodnej i Meteorologii w mediach społecznościowych

Jaka będzie noc z czwartku na piątek? Synoptycy podali szczegóły

W nocy w całym kraju będzie raczej pogodnie. Niewielkie zachmurzenie może pojawić się na zachodzie i północy Polski, a nad resztą kraju - bezchmurnie. Tej nocy nie ma co liczyć na opady, jedyne od rana znowu mogą zacząć formować się niewielkie zamglenia. Podaje się, że niektóre ograniczą widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna jaką zapowiadają pogodowi eksperci na najbliższą noc to od 8 do 10 st. C na południowym wschodzie kraju, 12 st. C w centralnej części, ok. 14 st. C w części zachodniej i północnej. Termometry w godzinach nocnych mogą wskazywać nawet 16 st. C nad morzem. Przewiduje się, że wiać będzie z reguły z kierunków południowych, wiatr słaby i umiarkowany.