Leśnicy apelują do spacerowiczów. "Uwaga na brzozakondy"

Lasy Państwowe w mediach społecznościowych

Wiosna to idealny czas do obserwowania wielu imponujących, czasem niebezpiecznych dla człowieka zjawisk wynikających z budzenia się do życia przyrody. Na przykład ostatnio leśnicy z Lasów Państwowych w mediach społecznościowych ostrzegali przez żmijami zygzakowatymi, które dopiero co wybudziły się po zimie. Teraz pokazują kolejny twór, który napotkać można w lasach podczas wiosennych spacerów. Chodzi o brzozakondy.

Brzozakondy - co to takiego?

Zjawisk, o którym alarmują leśnicy jak sama nazwa wskazuje dotyczy brzóz - drzew, które potrafią bronić się przed niesprzyjającymi warunkami i innymi zagrożeniami. Przedstawiciele Lasów Państwowych w poście na Facebooku pokazali na zdjęciach jak wygląda i dokładnie wyjaśnili skąd się wzięło to zjawisko.

Brzozę ze zdjęcia przynajmniej dwukrotnie coś dosłownie położyło, a ta jak gdyby nigdy nic, z powrotem wyginała się ku słońcu. Zdolność pędów do obierania właściwego kierunku wzrostu (ku górze ) nazywamy fototropizmem dodatnim. podają leśnicy

Eksperci zwrócili tym samym uwagę na to, że młode drzewa mają niezwykłe możliwości i potrafią przezwyciężyć wszelkie niedogodności.

"Wiatr, śnieg, dzikie zwierzęta... młode drzewa muszą się zmagać z wieloma przeciwnościami losu, ale nikt nie może im odmówić woli walki!" - napisali pracownicy Lasów Państwowych.



Zdjęcie, które zamieścili w mediach społecznościowych pokazujące lekko powyginany pień, nazwany "brzozakondą" wzbudziło niemałe zainteresowanie wśród internautów. Niektórzy pisali w komentarzach, że postawa drzew jest godna do naśladowania przez ludzi.

Samo życie. Grunt to się nie poddawać. komentuje jedna z internautek