Spis treści: 01 Sensacja w polskim lesie. Leśnicy pokazali nagranie. "Tak, to biały jeleń"

02 Biały jeleń. Skąd taka barwa?

03 Jelenie. Występowanie w Polsce

Na 10-sekundowym filmiku widzimy, jak przez leśną drogę przebiega stado jeleni. Wśród nich znajduje się jeden, wyjątkowy osobnik - biały jeleń. Nagranie udostępnione w sieci przez leśników z Nadleśnictwa Leżajsk stało się hitem sieci.

Sensacja w polskim lesie. Leśnicy pokazali nagranie. "Tak, to biały jeleń"

- Mamy dla Was coś niesamowitego. Tak... to biały jeleń. Często bywa tak, że białe osobniki są wykluczane z grupy, ten "wybraniec" jednak cieszy się towarzystwem. Niezwykła rzadkość, ale mamy szczęście i przesłano nam ten filmik - poinformowali leśnicy.

Leśniczy Hubert Bełz z Leśnictwa Szkółkarskiego w Wydrzu w rozmowie z PAP przyznał, że w tym miejscu widzi białego jelenia po raz pierwszy. - To jest sensacja. Do tego jeszcze biały jeleń biegnący w chmarze. To się nieczęsto zdarza - przekazał w rozmowie z PAP.

Reklama

Stado jeleni nagrał Konrad Bród, który ze swoim znajomym przejeżdżał w niedzielne popołudnie samochodem trasą prowadzącą z Brzózy Królewskiej do wsi Wydrze. - Nie spodziewałem się, że w mojej okolicy trafię na albinosa - przekazał w rozmowie z PAP autor nagrania.

Zobacz też: Nietypowe znalezisko w Karkonoszach. "Robi wrażenie"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Japonii zakwitły wiśnie. Dla mieszkańców to czas radości AFP

Biały jeleń. Skąd taka barwa?

Zdjęcie Jeleń-albinos to rzadki widok w polskim lesie / 123RF/PICSEL

Białe jelenie często są wykluczane ze stada. Dlatego też ich obserwacja w dość licznej grupie to rzadki widok. Barwa jego sierści sprawia, że jeleń-albinos staje się bardziej widoczny w otoczeniu, co oznacza dla stada o wiele większe niebezpieczeństwo.

Biała sierść u jelenia, chociaż występuje rzadko, nie jest czymś niezwykłym. Oznacza to, że w organizmie zwierzęcia występuje zbyt mała ilość melaniny, czyli substancji odpowiadającej za pigmentację. Najrzadziej można zaobserwować białe jelenie, które wyróżniają również czerwone oczy.

Zobacz też: "Taki widok powoduje gęsią skórkę". Leśnicy pokazali nagranie

Jelenie. Występowanie w Polsce

Zdjęcie Jeleń szlachetny nie bez powodu jest nazywany "królem lasu" / Pawel Glogowski/REPORTER / East News

W Polsce jelenie występują we wszystkich większych kompleksach leśnych. Ze względu na rozłożyste poroże unikają terenów gęsto zakrzewionych i występują głównie w środowisku nizinnym i górskim, w lasach liściastych i mieszanych.

Występujący w naszym kraju jeleń szlachetny może osiągać do 2,5 m długości i wysokość w kłębie do 1,5 m. Duży jeleń może ważyć do 350 kilogramów - masa jeleni w Polsce waha się między 150-160 kilogramów.

Z natury jeleń jest zwierzęciem dziennym, ale ze względu na obecność drapieżników i ludzi, prowadzi przede wszystkim nocny tryb życia, a za dnia ukrywa się w gęstwinie leśnej. Zwierzę zaczyna żerować po zmierzchu, a o poranku wraca do swej kryjówki.

Jelenie żyją w stadach, określanych chmarami. Żywią się liśćmi, pędami, korą, owocami drzew i krzewów, trawą, ziemniakami, mchem czy młodymi pędami drzew iglastych.

Zobacz też: Rogate złoto w lesie. To czas zbierania poroży łosi i jeleni

***