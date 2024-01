Ile obecnie wynosi limit podczas płatności gotówką?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przewidywała ograniczenie płatności gotówkowych. W przypadku przedsiębiorców ten próg miał wynosić 8 tys. zł. Z kolei dla osób prywatnych w transakcjach z przedsiębiorcami miał obowiązywać próg 20 tys. zł.

Jednak w lipcu 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówkowych, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. To oznacza, że konsumenci mogą nadal bez ograniczeń płacić gotówką, a limit dla przedsiębiorców pozostaje bez zmian i wynosi on 15 tys. brutto.

"Gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto, płatność musi być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Limit dotyczy wartości transakcji za towar lub usługę — bez względu na liczbę płatności" - informuje rządowy serwis biznes.gov.pl.

Reasumując, limit płatności gotówką wygląda następująco:

15 tys. zł - tyle wynosi limit płatności gotówką w obrocie gospodarczym,

obecnie jest brak jakiegokolwiek limitu płatności gotówką dla konsumentów.

Będzie nowy limit maksymalny dla płatności gotówką?

Rada UE i Parlament Europejski doszły do wstępnego porozumienia ws. zaostrzenia przepisów dotyczących płatności gotówką. Nowe przepisy mają ograniczyć płatność gotówkową do 10 tys. euro i mają obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wszystkie transakcje powyżej tej kwoty będą musiały być dokonywane przy użyciu bankowości elektronicznej.

Ponadto w przypadku transakcji od 3 tys. euro do 10 tys. euro będzie obowiązek sprawdzenia tożsamości klientów. Dotyczy to m.in. handlu biżuterią, luksusowymi samochodami, prywatnymi samolotami i jachtami.

Z kolei dostawcy usług związanych z rynkiem kryptowalut będą zobowiązani do przeprowadzania specjalnych kontroli transakcji równych 1 tys. euro i wyższych.