Ma moc i mało kalorii. Niewielki owoc warto jeść nawet codziennie

Co daje jedzenie jednego kiwi dziennie? Niewielki owoc ma sporo korzystnych dla nas właściwości. Nie chodzi wyłącznie o wysoką zawartość witaminy C. Co więcej, kiwi ma niewiele kalorii, dlatego osoby na diecie również mogą włączyć go do swojego menu. Naprawdę warto!