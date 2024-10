O tym, że cenne właściwości fig są znane nie od dziś, niech świadczy to, że były znane już w starożytnej Grecji i Rzymie. Jeden z najstarszych owoców uprawianych przez człowieka słynął nie tylko ze względu na słodki smak, ale i korzystne dla zdrowia właściwości. Dlaczego warto włączyć go do menu? Lista jest dość długa.