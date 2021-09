"Maria na Zamku", czyli Maria Niklińska rozmawia o Rembrandcie

"To, co jest dla mnie ważne, a co wypływa z twórczości Rembrandta to szczerość. Pomimo tego, że czasy się zmieniły, on nie podążał za kanonem. Na początku odrzucał ten utarty kanon przedstawiania piękna, przedstawiał rzeczywistość taką, jaka była. Myślę, że to jest bardzo mocnym elementem jego twórczości"