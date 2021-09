Kourtney Kardashian wspiera siostrę wraz z Megan Fox

Kourtney Kardashian wraz ze swoimi siostrami - Kim, Kylie, Kendall i Khloe - zarabiają krocie na pokazywaniu swojego życia, udziale w różnych show i kampaniach reklamowych.

Jedyne na co nie muszą narzekać to brak pieniędzy - gwiazdy mają zapełnione konta bankowe do końca życia.



Wszystko dzięki imperium jakie zapoczątkowała ich matka - Kris Jenner.



Tym razem Kourtney zaskoczyła sesją zdjęciową w samej bieliźnie, ale nie pozowała do niej sama. Na zdjęciach pojawiła się także Megan Fox, która od lat zachwyca swoją urodą.



Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że sesja ta promuje markę bielizny należącą do... Kim Kardashian. Tak właśnie Kourtney, która jeszcze do niedawna była mocno skłócona z Kim, wspiera biznesowe działania siostry.



Panie na zdjęciach prezentują obłędne sylwetki i nie zawahały się pokazać więcej ciała.



Czy Kim jest zadowolona z pracy siostry i Megan Fox przed obiektywem? Wszystko na to wskazuje!

