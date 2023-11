Na czym polega rekompensata za książeczkę przedpłat na Fiata?

Właściciele książeczek, na których widnieją potwierdzenia dokonywanych wpłat w celu zakupu Fiata 126p lub Fiata 1500 mogą otrzymać z Ministerstwa Finansów rekompensaty. Za "malucha" wynosi ona obecnie 18 561 zł, a na Fiata 1500 - 26 303 zł - informuje dziennik "Fakt".

Należy jednak pamiętać, że rekompensata może trafić do osób, które regularnie, bez przerw, wpłacały pieniądze na książeczkę, ale finalnie auta nigdy nie otrzymały. Z informacji dziennikarzy "Faktu" wynika, że jeszcze ponad 200 osób ma szansę na otrzymanie rekompensaty.

Przedpłaty na książeczkach stosowano w latach 1982-1985. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów - wóczas aż 342 tys. osób nie odebrało Fiata 126p lub Fiata 1500 z fabryki.

Zdjęcie Przedpłaty na książeczkach na kupno Fiata stosowano w latach 1982-1985 / ANDRZEJ BANAS/POLSKA PRESS / East News

Jak uzyskać rekompensatę za książeczkę?

Każda osoba posiadająca książeczkę z systematycznymi przedpłatami na zakup Fiata 126p lub Fiata 500 powinna udać się do oddziału Banku PKO BP z dowodem osobistym i wspomnianą książeczką. Wówczas bank zwróci kwotę widniejącą na książeczce, odsetki i wspomnianą rekompensatę. Co istotne - jeśli właściciel książeczki nie żyje, to o pieniądze z książeczki mogą ubiegać się jej spadkobiercy.

Zdjęcie Osoby posiadające książeczkę z przedpłatami na Fiata, mogą otrzymać rekompensatę / 123RF/PICSEL

Ponadto na tę chwilę nie ma określonego terminu zakończenia wypłat rekompensaty.

