Jaka będzie pogoda w pierwszych dniach sierpnia?

Prognoza do 6 sierpnia przewiduje przelotne opady deszczu, burze i umiarkowane temperatury.

3 sierpnia na północy Polski należy się spodziewać deszczu oraz miejscami burz. W pozostałych regionach kraju prognozowana jest słoneczna aura z możliwym przelotnym deszczem.

Temperatura maksymalna na północy oraz miejscami na południu Polski wyniesie od 20 do 22 st. C., a na południowym wschodzie od 24 do 25 st. C.

Piątek zapowiada się zachmurzony. Najcieplej będzie na Podkarpaciu (26 st. C), a najchłodniej nad morzem (20 st. C.) Nie wyklucza się przelotnego deszczu, a na północy kraju burz. Prognozy wskazują, że w sobotę deszcz pojawi się w całej Polsce, a termometry maksymalnie wskażą 22 st. C. W niedzielę temperatura może podskoczyć o dwa stopnie, a miejscami pojawi się deszcz.

Prognoza pogody na sierpień

Prognozy pogody na sierpień nie napawają optymizmem. W pierwszej połowie miesiąca nie należy się spodziewać wysokich temperatur i upałów. W tygodniu od 7 do 13 sierpnia średnia maksymalna temperatura wyniesie od 18 do 22 st. C. W kolejnych dniach, w połowie sierpnia (14-20.08) termometry pokażą nieco więcej stopni - maksymalnie 20-24. Następny tydzień pod względem maksymalnej temperatury ma być podobny. Zapowiada się wiec, że okres po 15 sierpnia będzie pod względem pogody łaskawy dla urlopowiczów.

W lipcu IMGW opublikowało eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu. Meteorolodzy wstępnie przewidzieli, że w sierpniu średnia miesięczna temperatura powietrza będzie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów ma być zbliżona do normy wieloletniej.

