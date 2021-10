Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, liczona zazwyczaj w ciągu roku. Średni ślad węglowy Polaka to ok. 10 ton rocznie, z czego na CO2 przypada ok. 8 ton, a na inne gazy cieplarniane, pozostałe 2 tony.

Pod koniec lipca tego roku Szwedzi opublikowali wyniki badania, w którym przyjrzeli się wyborom konsumenckim mężczyzn oraz kobiet. Badano więc zarówno zakupy spożywcze jak i sposoby poruszania się po mieście, wydatki na wakacje, nowe meble czy czas wolny. Wyniki zaskoczyły badaczy, bo okazało się, że Szwedzi produkują średnio 16 proc. więcej gazów cieplarnianych niż Szwedki! I choć na swoje zakupy mężczyźni wydają niewiele więcej niż kobiety to ich konsumenckie wybory są zdecydowanie mniej ekologiczne i mniej przyjazne planecie, a ślad węglowy znacznie większy!

Reklama

Męźczyźni szkodzą planecie bardziej niż kobiety. Winne mięso i paliwo

​Przepis na ośmiornice? To przepis na katastrofę.

Polacy kupują coraz mniej mięsa. Rośnie popularność roślinnych zamienników

Ekologicznie: Soda oczyszczona w domu

Rozwiązują problemy, rozpoznają twarze. Niesamowite, co potrafią te zwierzęta! Badacze przeanalizowali wydatki Szwedów i na tej podstawie doszli do następujacych wniosków:



- kobiety wydają więcej na zdrowie, wystrój wnętrz czy ubrania, mężczyźni na nowe auta i paliwo

- kobiety jedzą zdecydowanie mniej mięsa i produktów odzwierzęcych - przemysłowa hodowla zwierząt odpowiedzialna jest za 90 proc toksycznych emisji!

- kobiety częściej korzystają z komunikacji zbiorowej, męźczyźni przemieszczają się głównie samochodami

- kobiety interesują się częściej zagadnieniami ekologii, zero waste, częściej sięgają po ubrania z drugiej ręki, vintage, wymieniają się z koleżankami

- kobiety są częściej wegetariankami i wegankami



- Mężczyźni mogą się wiele nauczyć od kobiet, jeśli chodzi o lokowanie środków - panie swoimi wyborami produkują znacznie mniej emisji gazów cieplarnianych wydając tyle samo, ile panowie - powiedziała Annika Carlsson-Kanyama, główna autorka badania.

Jak zmniejszyć ślad węglowy?

Każdy z nas może zmniejszyć swój ślad węglowy, stosujac się do kilku prostych zasad:



- ogranicz spożycie mięsa, głównie wołowiny

- jedz więcej warzyw i owoców sezonowych, kupuj lokalnie

- wspieraj zrównoważone rybołówstwo

- dbaj o swoje ubrania, ogranicz konsumpcjonizm

- korzystaj z transportu publicznego

- szanuj wodę, bierz krótkie prysznice

- segreguj odpady

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kinga Sawczuk wspiera ekologię Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Jak pożary lasów wpływają na śmiertelność ludzi?