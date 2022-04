Miasto Hell w USA będzie miało nowego burmistrza. Czarną kotkę Jinx

Jinx to kocia gwiazda mediów społecznościowych. Jej wielkie oczy sprawiają, że wyraz jej pyszczka jest niemal gotowym materiałem dla memów. Jednak kotka i jej właścicielka Mia mają większe ambicje. Już za dwa dni, 24 kwietnia, Jinx zostanie zaprzysiężona na jeden dzień jako burmistrz miasta Hell w stanie Michigan. Po raz pierwszy piekielne miasto wybrało na ten urząd zwierzę i to do tego czarną kotkę.

