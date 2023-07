Można wziąć ślub, nie chcąc mieć dzieci? Jest odpowiedź księdza

Ks. Paweł Kowalski na TikToku

Życie i styl Co, jeśli partner ma dzieci z poprzedniego związku? Ksiądz odpowiada, czy można wziąć ślub kościelny TikTok to platforma, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Coraz częściej można się spotkać z profilami, które prowadza księża. Jednym z nich jest jezuita ks. Paweł Kowalski, który chętnie odpowiada na pytania innych użytkowników, mówi o modlitwie, wierze i sakramentach.

Tym razem postanowił odnieść się do małżeństwa. Jeden z internautów zapytał, czy można wziąć ślub, jeśli nie chce się mieć dzieci. "To trzeba bardzo uważać, co tak naprawdę się rozumie. Bo może jest tak, że w tym momencie człowiek nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie dziecka, natomiast jeżeli ono się pojawi, to przyjmie je z radością. Bo jeżeli jest tak, że człowiek nie dopuszcza w ogóle tego, że w małżeństwie będzie mieć dziecko, to jeżeli by się związek rozpadł, to może to być kazus do tego, żeby stwierdzić jego nieważność" - powiedział duchowny.

Internauci zareagowali na wypowiedź ks. Pawła Kowalskiego

Poza tym duchowny dodał, że w katolicyzmie sakrament małżeństwa ma dwa cele. Po pierwsze obopólne dobro małżonków, a po drugie przyjęcie dziecka.

Nagranie ks. Pawła Kowalskiego zostało obejrzane ponad 30 tys. razy, a na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Pojawiły się głosy, że duchowny nie do końca odpowiedział na pytanie. "Pytanie brzmiało, czy można wziąć ślub nie chcąc mieć dzieci, a ksiądz pyta, co znaczy nie chcieć i że może tylko na ten moment nie chce..." - czytamy na TikToku.

Jedna z internautek postanowiła zapytać, co w przypadku, gdy zarówno mąż, jak i żona nie chcą mieć dzieci. Podkreśliła, że takie małżeństwa istnieją i według niej jest to w porządku. Na jej słowa postanowił odpowiedzieć ks. Paweł Kowalski. "Dokładnie to jest właśnie sytuacja, kiedy można stwierdzić nieważność sakramentu. Sakrament nie jest czymś obowiązkowym" - napisał duchowny.

