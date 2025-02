Muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, ale i ból! Zaskakujące wyniki badań

Kiedy czujemy ból, instynktownie sięgamy po tabletki lub czekamy, aż samo przejdzie. A co, jeśli istnieje inny, naturalny sposób na złagodzenie cierpienia? Okazuje się, że odpowiednio dobrana muzyka może działać jak środek przeciwbólowy – i to całkiem skutecznie. Naukowcy odkryli, że klucz do sukcesu tkwi w rytmie dopasowanym do naszego organizmu. Czy w przyszłości lekarze będą przepisywać nam playlisty zamiast tabletek?