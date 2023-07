Nadciągają burze z gradem. IMGW ostrzega

Życie i styl GIS ostrzega przed miejskimi fontannami. Gronkowiec i salmonella to początek listy Na facebookowym profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie pojawiło się ostrzeżenie przed burzami, które wystąpią 5 lipca w większości województw. "W związku z przemieszczaniem się niżu oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych spodziewamy się dynamicznej pogody. Suma opadów może wynieść do 35 mm, a porywy wiatru nawet do 100 km/h" - przekazano.

Na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco aktualizowana jest mapa dotycząca wydawanych ostrzeżeń. W wielu regionach Polski mają one drugi stopień.

IMGW podaje, że burze są związane z przemieszczającą się przez Polskę zatoką niżową z chłodnym frontem atmosferycznym i tworzącą się przed nim linią zbieżności. Podano, że już przed południem na południowym zachodzie pojawią się pierwsze komórki burzowe. "Głównym zagrożeniem będą jednak burze powstające na linii zbieżności oraz w strefie frontu. W związku z tym strefa najaktywniejszych burz będzie się stopniowo przemieszczać na wschód/północny wschód"- przekazano na oficjalnej stronie.

Reklama

Zobacz także: Toksyczne chmury wiszą nad Polską. Jak bardzo są groźne?

Alerty RCB dla 12 województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dotyczące burz na terenie Polski. "Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". SMS-y o podanej wyżej treści otrzymali odbiorcy z 12 województw:

opolskiego

śląskiego

dolnośląskiego

wielkopolskiego

łódzkiego

kujawsko-pomorskiego

pomorskiego

zachodniopomorskiego

lubuskiego

mazowieckiego - powiaty: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki i żuromiński

świętokrzyskiego - powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski i włoszczowski

małopolskiego - powiaty: chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki

Zobacz także: Planujesz urlop w lipcu? Polacy muszą przygotować się na taką pogodę

W facebookowym poście zaapelowano, by pozostać w domu, a także poinformowano o możliwych przerwach w dostawie prądu.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atrakcje na Majorce. Czy warto udać się do delfinarium? INTERIA.PL