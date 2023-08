Pogoda na weekend

Życie i styl Mocne uderzenie gorąca w Polsce. Alerty IMGW dla kilku regionów. "Zrobi się niebezpiecznie..." Początek sierpnia nie był łaskawy pod względem pogody, a więc mało kto spodziewał się nadejścia fali upałów, z którą mierzymy się do dziś. Jak ostatnio przekazał IMGW, upały, na razie nie odpuszczą i do tego trzeba się nastawić na powrót nocy tropikalnych. Od piątku znów pojawiły się ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, ale niebezpiecznie ma być również ze względu na burze.

Na piątek prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, które mają się kierować z zachodu na wschód. Wydano już ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Na Suwalszczyźnie, nad Bałtykiem i w dolinach karpackich termometry maksymalnie wskażą od 26 st. C., a na południowym zachodzie i krańcach wschodnich do 32 st. C.

W sobotę upały nadal nie dadzą o sobie zapomnieć. Prognozy wskazują na maksymalnie od 24 st. C. na północy do 27 st. C. w centrum i 32 st. C. na krańcach wschodnich. Nieco chłodniej będzie jednak nad Bałtykiem, bo od 20 do 23 st. C.

Zdjęcie W sobotę burze pojawią się w zachodniej i południowej Polsce / 123RF/PICSEL

Oprócz tego synoptycy ostrzegają przed burzami w nocy z 25 na 26 sierpnia. Pojawią się one w całej Polsce wraz z opadami deszczu do 20-30 mm. Wiatr osiągnie prędkość do mniej więcej 80 km/h. Poza tym należy się spodziewać gradu o średnicy do 3-4 mm. Znacznie silniejsze burze mają się jednak pojawić na obszarze od Dolnego Śląska po Małopolskę. Synoptycy przekazali, że może pojawić się zjawisko powstawania superkomórek.

Burze w sobotę. W jakich godzinach się pojawią?

Wszystko wskazuje na to, że w sobotę burze pojawią się w zachodniej i południowej Polsce. "Pierwsze burze mogą być aktywne już od rana na południu kraju w strefie frontu ciepłego i będą zanikać w godzinach około południowych, przemieszczając się z zachodu na wschód. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 50-60 km/h" - przekazał IMGW.

Zdaniem synoptyków intensywniejsze burze w zachodniej Polsce mogą pojawić się w godzinach popołudniowych, a także wieczorem. Będą się one przemieszczać w kierunki centrum kraju i jak się okazuje, mogą wówczas zwiększać aktywność. "Mogą już miejscami występować opady deszczu około 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70-80 km/h. Na południowym zachodzie jest ryzyko silniejszych porywów wiatru, tam mogą dochodzić do 90 km/h. Burzom będzie towarzyszył także grad, a ponieważ istnieje ryzyko rozwoju superkomórek burzowych, więc może on dochodzić do 3-5 cm" - podaje IMGW.

IMGW już zapowiedział, że w weekend (25-27 sierpnia) pogoda będzie niebezpieczna. Wszelkie ostrzeżenia mają być aktualizowane na bieżąco.

