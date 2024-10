Tegoroczna jesień obfituje w grzyby . Internet pełen jest doniesień i relacji fotograficznych z udanych grzybobrań, jednak to, na co udało się trafić leśniczemu z Podlasia, można zaliczyć do bardzo rzadko występujących zjawisk. Będąc w lesie, sfotografował owocniki chlorówki. Co w tym nadzwyczajnego? Zwykle nie widuje się tych grzybów, a częściej obserwuje się zabarwione przez nie na kolor niebiesko-zielony drewno, bowiem chlorówka jest saprotrofem, a więc rośnie na martwym drzewie, najczęściej dębowym. Dawniej tak naturalnie zabarwione drewno było bardzo cenne i pożądane przez rzemieślników, którzy tworzyli z niego unikalne ozdoby. Ksylindeina, czyli barwnik wytwarzany przez chlorówkę wykazuje wyjątkową trwałość, dzięki czemu drewno nie traci swojego charakterystycznego koloru przez długie lata.