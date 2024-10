Chociaż smaczne, pozbawione są jakichkolwiek składników odżywczych - twierdzili przez lata grzybiarze, polegając w tym aspekcie na zdaniu wielu dietetyków. Wkrótce jednak obalono ten mit, naukowcy udowodnili, że grzyby obfitują w niezbędne dla zdrowia organizmu witaminy i związki organiczne, które mogą pomóc zapobiegać wielu chorobom i poprawiać ogólny stan odporności.

Wybierając się do lasu, warto zwrócić uwagę na konkretne gatunki. Niektóre wyróżniają się spośród innych zawartością składników odżywczych, a co za tym idzie również prozdrowotnymi właściwościami. Gdy je znajdziesz, od razu wsadzaj do koszyka.

Który grzyb jest najlepszy dla zdrowia? Zaproś na swój talerz

Grzyby shitake okrzyknięto najzdrowszymi na świecie. Popularne szczególnie w krajach Dalekiego Wschodu, gdzie trafiają zarówno do zup, jak i również dań mięsnych czy wegańskich, oprócz walorów smakowych zaskakują też właściwościami.

Wspomagają bowiem pracę serca, wspierają odporność organizmu i przeciwdziałają nowotworom. Nazywane "eliksirem życia" są niskokaloryczne, ale pełne składników mineralnych: cynku, selenu, miedzi i witamin. Ale chociaż najzdrowszy grzyb nie rośnie na rodzimym podwórku, nie oznacza to, że równie wartościowych (a przy okazji zaskakująco smacznych) nie znajdziemy także w polskich lasach.

Na jakie gatunki zwrócić uwagę podczas grzybobrania? Jednym z najzdrowszych, rosnących w Polsce grzybów jest pieprznik jadalny, czyli popularna kurka. W lasach spotkać można ją aż do późnej jesieni (nawet do listopada), koniecznie zagoń kurki do koszyka. Wkrótce odpłacą się wyjątkowym smakiem, dbając jednocześnie o zdrowie organizmu.

Jednym z najzdrowszych, rosnących w Polsce grzybów jest pieprznik jadalny Slawomir Kowalski/Polska Press/East News East News

Naukowcy potwierdzają, że kurki są jednym z najlepszych źródeł witaminy z grupy B w naturalnym pożywieniu. Zawarte w nich związki działają dodatkowo antybakteryjnie i antywirusowo, pozytywnie wpływając też na układ nerwowy. Kurki pełne są również żelaza, będąc także jednym z nielicznych, pozazwierzęcych i dobrych źródeł witaminy D. Kryją też w sobie spore ilości potasu oraz beta-karotenu, który nadaje im charakterystyczny kolor. Dodawaj więc do jajecznicy, przygotuj sosy i zajadaj do woli.

Które grzyby są zdrowe? Lista jest długa

Charakterystyczny smak sprawia, że kulinarni eksperci określają go mianem "króla wśród grzybów", zaś naukowcy podkreślają jego prozdrowotne właściwości. Nic więc dziwnego, że borowik szlachetny jest najbardziej pożądanym przez grzybiarzy.

Borowik szlachetny na tle innych grzybów wyróżnia się przede wszystkim wysoką zawartością białka (ma go około 5,5 proc., co daje niemal taką samą wartość, jaką znaleźć można w chlebie czy mleku). Dlatego mogą być cenne w diecie seniorów, którzy często cierpią na niedobory białka. By je wydobyć należy jednak poddać grzyby obróbce cieplnej i rozdrobnieniu. Borowiki są dodatkowo mięsiste, zwarte i ciężkie, przez co zasobne w antyoksydanty i przeciwutleniacze. Są także źródłem witamin z grupy C czy potasu.

Wśród najzdrowszych grzybów wymienia się czubajki kanie Wojciech Olkusnik/East News East News

Wśród najzdrowszych wymienia się także czubajki kanie. Udając się na poszukiwania grzybów warto więc skupić się nieco mocniej na brzegach lasów czy łąk - to tam kanie rosną najczęściej. Zebrane trafiają kolejno zazwyczaj na patelnię, gdzie przygotowuje się z nich smaczne kotlety (dla niektórych lepsze nawet od schabowych). Niektórzy suszą je również, by następnie sporządzić z nich aromatyczną przyprawę do dań. Smaczną, ale i zdrową.

We wnętrzu niepozornych kani kryje się prawdziwa kopalnia witamin z grupy B oraz witamin C, A, D i F. To też doskonałe źródło wegetariańskiego białka. Duże i mięsiste zasługują więc na uwagę - a na pewno odpłacą się pod wieloma względami.

Jak nazywa się najzdrowszy grzyb w lesie? Obok tych nie przechodź obojętnie

Podczas grzybobrania warto rozglądać się również za opieńkami miodowymi. Te rosną najczęściej w dużych gromadach na korzeniach, pniakach i pniach drzew w lasach liściastych i iglastych.

W składzie opieniek nie brakuje substancji, które mogą pozytywnie wpłynąć na ukrwienie kończyn, mózgu i serca oraz poprawić wzrok. Za sprawą właściwości grzybobójczych do diety wprowadzić powinny je osoby cierpiące na problemy z płucami, a dzięki zaletom bakteriobójczym - także ci, którzy zmagają się ze suchą skórą.

W październiku i listopadzie w lasach zaroi się od rydzy. Te zachwycają swoim smakiem i właściwościami Wojtek Laski/East News East News

W październiku i listopadzie w lasach zaroi się też od rydzy. Te warto zbierać pełnymi naręczami. Składniki, w które obfitują wspomagają bowiem trawienie i pozytywnie wpływają na układ kostny i nerwowy, ułatwiając przy tym walkę z nadciśnieniem tętniczym i stresem. Grzybom nie warto więc odmawiać - znacznie częściej zapraszając na swój talerz.

