Życie i styl Najnowsza prognoza pogody na lato. Synoptycy apelują: Będzie inne niż poprzednie, Europa zostanie podzielona Długi weekend czerwcowy to dla wielu okazja do wypoczynku na świeżym powietrzu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Okazuje się, że niektórym pogoda może pokrzyżować plany. Mimo że obecnie w wielu regionach Polski przeważa słońce i wysokie temperatury, to wraz z nadejściem wolnych dni pogoda ulegnie zmianie.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę, czwartek i piątek trzeba się spodziewać zachmurzenia i opadów deszczu. Jedynie na północnym zachodzie przewidywana jest pogodna aura. "Miejscami, głównie na południu i w centrum, burzom może towarzyszyć intensywny deszcz, porywy wiatru do 60-65 km/h oraz grad. Temperatura w wielu miejscach wzrośnie do 25°C-27°C, tylko nad morzem będzie chłodniej, od 16°C do 20°C. Wiatr będzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich" - podało IMGW.

Zdjęcie Pogoda może niektórym pokrzyżować plany na długi weekend / 123RF/PICSEL

Prognozy zakładają, że w niedzielę i sobotę znów będzie nam towarzyszyć pochmurna pogoda. Przejaśnienia mogą się jednak pojawić na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Opady deszczu w tych dniach możliwe na północy, ale nie wykluczone burze z gradem na południu i w centrum Polski. "Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C nad morzem, około 22°C w strefach opadów, do 27°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, wciąż z kierunków wschodnich" - czytamy na IMGW.

Susza i zagrożenie pożarowe lasów w Polsce

W ostatnim czasie wydawane są ostrzeżenia dotyczące zagrożenia pożarowego lasów. W dalszym ciągu jest ono bardzo wysokie, chociaż w niektórych regionach Polski ryzyko jest ekstremalne. Obecnie sytuacja hydrologiczna w Polsce nie jest najlepsza.

Jak podaje IMGW, oprócz zagrożenia pożarowego mamy do czynienia m.in. ze spadkami i stabilizacją stanów wody, wzrostem liczby stacji z przepływem poniżej SNQ. Poza tym podano, że na większości wodowskazów stan wody znajduje się w strefie stanów niskich.

