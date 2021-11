Nagranie obnażyło prawdę o jej idealnym ciele. Fani w szoku

Na pierwszy rzut oka wygląda idealnie i nie powinna mieć żadnych kompleksów. I tak chyba rzeczywiście jest, bo Laurin z dumą prezentuje swoje wdzięki w internecie. Kiedyś było jednak inaczej.

Młoda Amerykanka doskonale wie, jak to jest być wytykanym palcami z powodu wyglądu. Przez wiele lat musiała zmagać się z niedyskretnymi spojrzeniami i wulgarnymi komentarzami na swój temat. "Grubaska" to najdelikatniejsze określenie.

Wreszcie powiedziała dość.

Choć niektórzy mogą uznać, że się poddała – ona postanowiła zawalczyć. Nie tylko o sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie. Fizyczne i emocjonalne. W krótkim czasie zrzuciła ponad 40 kilogramów i odzyskała kontrolę nad swoim życiem.

Ale to nie oznacza, że zapomniała o przeszłości. Regularnie do niej wraca, by przypomnieć sobie, jak długą drogę przebyła, a przy okazji zmotywować innych.

Jeśli chcesz się zmienić, to cel jest na wyciągnięcie ręki – przekonuje.

Nagranie opublikowane na TikToku, które dokumentuje jej metamorfozę, odnotowało już kilka milionów wyświetleń. Internauci nie kryją zachwytu. I zaskoczenia.

