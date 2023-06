Nagranie z lasu wzbudziło ogromne emocje. Tych kotów w Polsce jest zaledwie garstka

Księżna Kate po raz drugi w tej samej sukience. Kropki to jeden z jej ulubionych motywów na lato

Fotopułapki leśne mają wiele zalet. Dzięki nim można nie tylko obserwować przyrodę, ale również wykonywać prace badawcze, śledzić liczebność zwierząt, obserwować ich trasy migracji czy drogi do wodopojów.

Ostatnio efektami tego, co udało się zarejestrować w Babiogórskim Parku Narodowym, podzielono się w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać nietypowe zdarzenie z udziałem leśnego kota - żbika.

Żbik - co charakteryzuje tego kota?

Żbik wyglądem przypomina domowego kota, jednak jest od niego znacznie większy. Ma puchaty ogon zakończony pręgami. W Polsce liczba żbików jest znikoma - szacuje się, że jest to około 200, maksymalnie 300 osobników. Każdy więc napotkany przypadkowo żbik, czy też zarejestrowany przez fotopułapki wzbudza ogromne emocje. Należy też zaznaczyć, że od roku 1952 żbik w naszym kraju podlega ścisłej ochronie.

Żbik na fotopułapce

Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego byli ogromnie podekscytowani tym co udało się nagrać i natychmiast podzielili się nagraniem w sieci. Do postu oprócz nagrania dodali również notkę na temat historii żbika, jego pochodzenia i cech, które go wyróżniają.

W końcu i nam udało się uchwycić dzikiego mruczusia.

- Żbik (Felis silvestris) to kot leśny, jeden z najsłabiej poznanych kotów w Polsce. Wiemy o nim niewiele, bo jak każdy z nas wie, że koty lubią chodzić własnymi ścieżkami, a żbik ma to opanowane do perfekcji. Jego burkowate umaszczenie przypominające kota domowego wprowadza w dość duże zamieszanie i nie łatwo o pomyłkę. Żbik jest nieco większy od kota domowego, jego sierść jest gęsta i jedwabista, posiada charakterystyczne delikatne pręgi na bokach ciała, kończynach i ogonie, a także nieco ciemniejszy pasek biegnący wzdłuż grzbietu, ogon gruby. Zwierzęta prowadzą samotny, zazwyczaj nocny tryb życia, zamieszkując gęstwiny lasów. Z powodu bardzo skrytego życia jego rozpoznanie, liczebność, występowanie jest bardzo trudne do określenia - napisali na Facebooku przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego.

