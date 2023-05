Spis treści: 01 Hedonizm w małżeństwie. Z tego trzeba się wyspowiadać

02 Egoizm w małżeństwie – jeden z najczęstszych grzechów

03 Kłamstwo w małżeństwie. Nieuczciwość w stosunku do współmałżonka jest grzechem

04 Niewierność w małżeństwie – najczęstszy powód rozpadu związku

Hedonizm w małżeństwie. Z tego trzeba się wyspowiadać

Według nauk Kościoła katolickiego jednym z głównych założeń małżeństwa jest prokreacja i wychowanie potomstwa. Oprócz tego małżonkowie muszą zacieśniać więzi między sobą, tworząc wspólnotę określaną często mianem "przymierza miłości".

Jednym z grzechów popełnianych przez małżonków jest hedonistyczne podejście do związku małżeńskiego. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem żony lub męża wyłącznie do spełniania własnych przyjemności cielesnych. W oczach Kościoła jest to również niedopuszczalne z tego względu, że wówczas celem współżycia nie jest prokreacja, a doznania seksualne. W takich sytuacjach, wśród praktykujących katolików, niezbędne okazuje się uświadomienie sobie problemu, szczera spowiedź i pokuta.

Egoizm w małżeństwie – jeden z najczęstszych grzechów

Jeżeli jeden ze współmałżonków dba tylko i wyłącznie o swój interes, wówczas możemy mówić o egoizmie, który również jest uznawany za grzech. Sakrament małżeństwa zakłada stworzenie wspólnoty. Nie powinno się narzucać swych wymagań drugiej stronie w celu osiągnięcia własnych korzyści. Takie antagonistyczne oddziaływanie zaprzecza idei miłości w rozumieniu Kościoła i może doprowadzić do rozpadu związku.

Z tego względu małżonkowie powinni zastanowić się, czy nie wykorzystują drugiej strony do własnych celów. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce – trzeba będzie się z tego wyspowiadać. Jeśli ktoś wyczuwa, że jest wykorzystywany przez współmałżonka, warto o tym porozmawiać. Czasami uświadomienie istnienia problemu drugiej stronie jest niezmierne istotne w kontekście poprawienia sytuacji.

Kłamstwo w małżeństwie. Nieuczciwość w stosunku do współmałżonka jest grzechem

Jednym z najczęstszych grzechów, którego popełnienia dopuszczają się współmałżonkowie, jest kłamstwo i nieuczciwość w stosunku do siebie. Mąż i żona powinni darzyć się wzajemnym zaufaniem. To jeden z kluczowych elementów szczęśliwego związku, nie tylko w wierze katolickiej. Okłamywanie się z różnych względów może wzbudzić negatywne uczucia i odbić się na jakości małżeństwa.

Zdjęcie Kłamstwo i nieuczciwość w stosunku do małżonka to jedne z najczęstszych grzechów w małżeństwie, z których trzeba się wyspowiadać. / 123RF/PICSEL

Jeszcze gorsze jest kłamstwo w celu osiągnięcia własnych korzyści. Wówczas mamy również do czynienia z egoizmem. Wtedy szczera spowiedź i odpokutowanie win okazują się niezbędne.

Niewierność w małżeństwie – najczęstszy powód rozpadu związku

Niewierność w małżeństwie jest grzechem, który bezpośrednio godzi w świętość sakramentu małżeństwa. To również złamanie szóstego przykazania. Według niektórych nauk historycznych uczonych niewierność "rozpoczyna się w sercu" i może manifestować się już poprzez pożądliwe myśli o innej osobie – tak głosił św. Justyn w swoich naukach.

Zdrada jednego ze współmałżonków jest często głównym powodem rozpadu małżeństwa. Czasami zdarza się jednak, że druga strona jest w stanie wybaczyć niewierność. Wymaga to jednak wielu rozmów, a cudzołożnik koniecznie musi sobie uświadomić swoje błędy, szczerze za nie żałować i dostąpić sakramentu pokuty i pojednania.

