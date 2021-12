Najpopularniejsze przepisy 2021. Czego szukali Polacy

W mijającym roku w Polsce na pierwszym miejscu w kategorii "Gdzie?" znalazło się zapytanie "Gdzie kupić lody ekipy", kulinarny akcent pojawił się także w kategorii "Jak zrobić?". Nie zabrakło zagadnień technologicznych: "Jak zrobić screen na laptopie" czy sezonowych" "Jak zrobić marzannę", jednak internauci chcieli również wiedzieć, jak zrobić sushi, kawę mrożoną czy jajka po benedyktyńsku, a także swojskie placki ziemniaczane.

Zobacz, jak zrobić idealne placki ziemniaczane



Zobacz, jak zrobić sushi



Zobacz, jak zrobić kawę mrożoną



Zobacz, jak zrobić jajka po benedyktyńsku



W kategorii "Przepis na..." na pierwszym miejscu znalazło się zapytanie dotyczące przepisu na pączki domowe z 1 kg mąki. Szacuje się, że w Tłusty Czwartek zjada się w Polsce około 100 milionów pączków, co oznacza, że na jednego Polaka przypada 2,5 sztuki. Tegoroczny, pandemiczny Tłusty Czwartek, sprzyjał przygotowywaniu tych tradycyjnych specjałów w zaciszu domowej kuchni.

Reklama

Instagram Post

W zestawieniu nie zabrakło także potraw wielkanocnych - polskie święta nieodmiennie kojarzą się ze stołem suto zastawionym domowymi wyrobami. Dlatego też nie dziwi poszukiwanie przepisu na białą kiełbasę czy tradycyjne wielkanocne ciasteczka, baby i mazurki.

W środku stawki uplasowało się jedno z najpopularniejszych dań kuchni polskiej - pierogi. Co prawda Google nie podaje informacji, jaki farsz interesował użytkowników poszukujących przepisu. Jednak to bez znaczenia, gdyż to pyszne danie, niezależnie od tego, czy serwowane na słodko, czy słono pozostaje ulubioną narodową potrawą Polaków. Pierogi doczekały się nawet swojego własnego festiwalu - odbywa się on rokrocznie w sierpniu w Krakowie i w przyszłym roku obchodził będzie swoje dwudziestolecie.

Instagram Post

Przeczytaj o najlepszych pierogach na świecie



Polscy internauci poszukiwali także przepisów na chleb na drożdżach - od początku pandemii popularność przygotowywania pieczywa w domowych warunkach nieustannie rośnie. Część osób piecze chleb na zakwasie, który, poza walorami zdrowotnymi, ma jedną podstawową zaletę - dłużej pozostaje świeży. Jego przygotowanie wymaga jednak nieco więcej czasu.

Instagram Post

Chleb na drożdżach jest najszybszą i stosunkowo prostą opcją dla osób zaczynających swoją przygodę z domowym pieczywem. Można go zrobić z łatwo dostępnych składników i pochłania zdecydowanie mniej czasu, szybko jednak traci świeżość, dlatego warto spożyć go niedługo po przygotowaniu.

Przeczytaj też „Chleb – piec czy kupić?”



Co ciekawe, dużym zainteresowaniem wśród polskich internautów cieszyły się także makaroniki - znalazły się one na wysokiej, 3. pozycji. Te migdałowe, wypełnione aksamitnym nadzieniem francuskie ciasteczka coraz częściej pojawiają się w specjalistycznych cukierniach. Ich przygotowanie jest czasochłonne, a one same bywają chimeryczne i wymagają sporo wprawy oraz jakościowych składników. Dlatego też nie dziwi ich wysoka cena - te oryginalne kosztują w okolicach 4-5 zł/sztukę. Być może to właśnie powód, który skłania do poszukiwań alternatywnych, domowych rozwiązań.

Instagram Post

Zobacz, jak zrobić makaroniki



Na 9. miejscu uplasowało się leczo z cukinią, pieczarkami i kiełbasą, czyli jedno z najpopularniejszych i najtańszych jesiennych dań składających się dodatkowo z papryki, cebuli i pomidorów. Oryginalne węgierskie lecsó w wersji podstawowej składa się z papryki, pomidorów i cebuli, usmażonych na smalcu, przyprawionych słodką, sproszkowaną papryką.

Instagram Post

Sprawdź najlepsze przepisy na leczo



Stawkę najpopularniejszych przepisów mijającego roku zamyka przepis na polędwiczki wieprzowe. Ta chuda i delikatna część wieprzowiny zyskuję sporą popularność, nie tylko ze względu na walory smakowe, ale też szybkość i łatwość przygotowania - wystarczy dosłownie parę chwil smażyć lub poddusić mięso na patelni, aby wraz z dowolnymi dodatkami stworzyć pyszny i szybki obiad.

Instagram Post