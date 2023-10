Oto słabe strony Barana (21 marca - 19 kwietnia):

Zodiakalny Baran bywa impulsywny, przez co pod wpływem emocji może kogoś urazić. Zdarzają się również momenty, w których brakuje mu cierpliwości i może to się odbić na przypadkowych osobach. Jego upór i nieustępliwość bywają problematyczne podczas kłótni lub próby jej rozwiązania. Gdy Baran się na coś uprze, to ciężko jest go przekonać, aby zmienił swoje zdanie. Musi popracować nad tymi wadami, gdyż mogą mu utrudniać stworzenie poważnej relacji.

Oto słabe strony Byka (20 kwietnia - 20 maja):

Zodiakalny Byk ma duże skłonności do materializmu. Musi nad tym popracować, gdyż to nie pieniądze i bogactwo są najważniejsze w życiu. Jeśli nie skupi się na ważniejszych sprawach, to może stracić bliskie mu osoby na zawsze. Byk bywa także zawzięty i czasem, gdy coś postanowi, trudno mu wybić to z głowy. W takich momentach powinien pomyśleć, czy w danej sytuacji warto się tak upierać. Nie zawsze musi mieć rację. Czasem lepiej odpuścić, nim będzie za późno.

Oto słabe strony Bliźniąt (21 maja - 20 czerwca):

Zodiakalne Bliźnięta czasem gubią grunt pod nogami i są niestabilne emocjonalnie. Bywa to frustrujące dla ich bliskich, gdyż mogą nie wiedzieć, na czym stoją. Muszą pamiętać, że jeśli komuś coś obiecały, to nie mogą skakać z kwiatka na kwiatek. Problematyczna u Bliźniąt jest również zmienność ich zainteresowań, bardzo szybko nudzą się swoim "hobby" i szukają czegoś innego. Powinny spróbować wytrwać dłużej przy jednej rzeczy, może to dobrze wpłynąć na ich psychikę.

Zdjęcie Bliźnięta często same nie wiedzą, czego chcą od życia / Getty Images

Oto słabe strony Raka (21 czerwca - 22 lipca):

Zodiakalny Rak jest bardzo emocjonalny, ale czasem bywa to przesadne, a zwłaszcza dla osób, które z dystansem podchodzą do takich sytuacji. Zbyt częste wyrażanie emocji może czasem odpychać od niego ludzi. Przez swoją wrażliwość ma skłonności do zamartwiania się, co źle będzie wpływać na jego psychikę. Czasem powinien po prostu odpuścić i skupić się na swoim potrzebach i poprawieniu sobie humoru. Zraniony Rak może mieć tendencje do wycofywania się z różnych relacji. Warto mieć to na uwadze, aby nie skończyć w samotności.

Oto słabe strony Lwa (23 lipca - 22 sierpnia):

Najgorszą cechą zodiakalnego Lwa bywa arogancja, z którą potrafi odnosić się do obcych osób. Ma dużą potrzebę bycia w centrum uwagi, a jeśli tego nie dostaje, to staje się bardzo niecierpliwy i potrafi wyżywać się na innych. W związkach i przyjaźni Lew bardzo często szuka osób mu uległych, na które będzie mógł spoglądać z wyższością. Ten znak zodiaku lubi dominować. Musi pamiętać, że nie jest pępkiem świata.

Oto słabe strony Panny (23 sierpnia - 22 września):

Zodiakalna Panna potrafi być perfekcyjna do szpiku kości. Choć w pracy bywa to pożyteczne, to w życiu codziennym potrafi to być prawdziwą zmorą. Często myśli, że wszystko robi, lepiej od innych. Ma ogromne skłonności do krytykowania innych, gdy wykonują coś w odmienny sposób, niż by ona chciała. Panna wszystko analizuje, przez co potem ma problemy ze snem i się zamartwia od rana do nocy. Musi trochę przystopować. Nie wszystko musi być po jej myśli.

Zdjęcie Panna potrafi popaść w pracoholizm / @txemagerardophotos / materiał zewnętrzny

Oto słabe strony Wagi (23 września - 22 października):

Największą wadą zodiakalnej Wagi jest jej niezdecydowanie, które dotyczy prawie każdego obszaru życia. Często swoje wybory życiowe powierzają innym osobom, a potem mają do nich żal, jeśli coś pójdzie nie po jej myśli. Waga najczęściej unika konfrontacji, przez co wiele emocji się w niej piętrzy i prowadzi do ogromnej frustracji. Waga powinna przede wszystkim nauczyć się trochę niezależności i popracować nad komunikacją.

Oto słabe strony Skorpiona (23 października - 21 listopada):

Zodiakalny Skorpion w związkach potrafi być bardzo zazdrosny, co przejawia się ogromną podejrzliwością z jego strony. Ma problemy z zaufaniem drugiej osobie, przez co boi się przed kimś w pełni otworzyć. W kłótniach jest nieustępliwy, co często prowadzi do pogorszenia się relacji. Gdy coś idzie nie po jego myśli, jest skłonny do manipulacji. Skorpion powinien otworzyć oczy i zobaczyć, że nie jest jedyną osobą w związku.

Oto słabe strony Strzelca (22 listopada - 21 grudnia):

Najgorszą stroną zodiakalnego Strzelca jest jego brak taktu w rozmowie z przewrażliwionymi ludźmi. Ten znak nie potrafi zrozumieć słabości u człowieka, przez co wykazuje się sporą ignorancją. Nie ma cierpliwości do intymnych rozmów, woli pokazywać zaangażowanie poprzez czyny, a nie słowa. Niestety nie zawsze jest to skuteczne, gdyż komunikacja również jest bardzo ważnym elementem relacji międzyludzkich.

Zdjęcie Strzelec ma problem z wyrażaniem emocji / @gpointstudio / materiał zewnętrzny

Oto słabe strony Koziorożca (22 grudnia - 19 stycznia):

Zodiakalny Koziorożec woli trzymać emocje na wodzy, często odcina się od ludzi, aby nie musiał komplikować sobie życia. Ten znak ma również skłonności do nadmiernej ambicji, gdy coś mu nie wychodzi, to potrafi pracować dniami i nocami, aby dojść do tego, co poszło nie tak. Jako szef potrafi być bardzo surowy, mimo że chce dobrze, to nie zawsze to mu wychodzi. Powinien popracować nad tymi wadami, wtedy jego życie będzie usłane różami.

Oto słabe strony Wodnika (20 stycznia - 18 lutego):

Zodiakalny Wodnik lubi się buntować i wykonywać wszystko po swojemu, bardzo rzadko stosuje się do czyiś rad. Jeśli będzie cenić sobie czyjeś zdanie, to musi to być bardzo wykwalifikowana osoba w danej dziedzinie. Jego niezależność może negatywnie wpływać na jego życie osobiste. Wodnik nie lubi się określać i ma sporą niechęć do zobowiązać. W dużej mierze spowodowane to jest jego trudnościami w wyrażaniu emocji. Wodnik powinien spróbować otworzyć się na świat, może go zaskoczyć, to co go spotka.

Oto słabe strony Ryb (19 lutego - 20 marca):

Zodiakalne Ryby bardzo często próbują uciekać przed rzeczywistością i problemami dnia codziennego. Skłania ich do tego nadmierna emocjonalność, która bywa dla nich przytłaczająca. Czasem nie potrafią sobie radzić ze swoimi emocjami i fatalnie wpływa to na ich psychikę. Kolejną wadą Ryb jest brak zdecydowania, gdy muszą podjąć ważną decyzję, to potrzebują na to bardzo dużo czasu. Boją się, że popełnią błąd.

Zdjęcie Ryby nie powinny żyć w samotności, to im nie służy / Getty Images

