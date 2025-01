Globalna Komisja ds. Otyłości Klinicznej opublikowała w magazynie naukowym "The Lancet Diabetes & Endocrinology" stanowisko poparte przez ponad 75 organizacji medycznych na całym świecie, w którym przedstawione zostało nowe, zniuansowane podejście do diagnozowania otyłości, oparte na innych pomiarach nadmiaru tkanki tłuszczowej, niż tylko branie pod uwagę wskaźnika masy ciała (BMI).

Termin "otyłość kliniczna" powinien być stosowany w odniesieniu do pacjentów, u których występuje stan chorobowy spowodowany wagą, natomiast termin "otyłość przedkliniczna" powinien być stosowany w odniesieniu do osób, które pozostają otyłe, ale są w dobrej formie, choć istnieje ryzyko zachorowania na jakąś chorobę.

Jest to dla pacjentów lepsze rozwiązanie niż opieranie się wyłącznie na wskaźniku masy ciała (BMI) - który określa, czy masa ciała jest prawidłowa w stosunku do wzrostu - w celu stwierdzenia otyłości.

BMI (z ang. Body Mass Index, czyli Wskaźnik Masy Ciała) to prosty wskaźnik, który do tej pory pomagał specjalistom określić, czy masa ciała danej osoby jest prawidłowa w stosunku do jej wzrostu. Jest to narzędzie używane w medycynie i dietetyce do oceny ryzyka zdrowotnego związanego z nadwagą lub niedowagą.