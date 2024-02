Spis treści: 01 Nos, czyli autostrada do mózgu

02 Zapalenie układu nerwowego i mózgu

03 Nie grzeb w nosie brudnymi palcami - alzheimer czyha

04 Źródła: artykuły australijskich naukowców

Nos, czyli autostrada do mózgu

Wkładając brudny palec do nosa, razem z nim wprowadzamy do organizmu różnego rodzaju zarazki. Jama nosowa jest dla patogenów jak szeroka autostrada wiodąca wprost do mózgu i układu nerwowego. Bakterie, grzyby czy wirusy mogą przez długi czas gnieździć się tkankach obwodowych, w tym w nabłonku nosa powodując trwałe, utajone lub przewlekłe infekcje. Obecność patogenów w jamie nosowej przez długi czas może wywoływać stan zapalny, ale bez widocznych objawów, aż zarazki dostaną się do mózgu.

“Układ węchowy stanowi prawdopodobną drogę przedostawania się patogenów, biorąc pod uwagę jego bezpośrednie połączenie anatomiczne z mózgiem i udział we wczesnych stadiach choroby Alzheimera" - czytamy w artykule “Zapalenie układu nerwowego w chorobie Alzheimera: potencjalna rola dłubania w nosie w przedostawaniu się patogenu przez układ węchowy?"



Zdjęcie Nos jest dla patogenów jak autostrada do mózgu / studybos / 123RF/PICSEL

Zapalenie układu nerwowego i mózgu

Patogeny, które dostają się do mózgu, mogą powodować stan zapalny układu nerwowego, co wiąże się ze zwiększoną obecnością beta-amyloidu. Złogi tego białka mogą uniemożliwiać działanie synaps, blokując przekazywanie impulsów nerwowych między komórkami. Obecność złogów beta-amyloidu jest uznawana za jedną z przyczyn postępującej demencji i choroby Alzheimera. Jednocześnie autorzy najnowszego badania zauważają:

Istnieją dowody sugerujące, że Aβ [beta-amyloid — przyp. red.] może mieć właściwości antybakteryjne i być mechanizmem obronnym przed infekcjami drobnoustrojowymi mózgu. Fragment artykułu opublikowanego w “Biomolecules”

Nie grzeb w nosie brudnymi palcami - alzheimer czyha

Zdaniem naukowców grzebanie w nosie, może więc być jedną z przyczyn, które zwiększają ryzyko zapadania na demencję i chorobę Alzheimera.

Zapalenie układu nerwowego w chorobie Alzheimera może być częściowo spowodowane przez patogeny dostające się do mózgu przez układ węchowy. Fragment artykułu opublikowanego w “Biomolecules”

Najprostszym sposobem zmniejszenia ryzyka alzheimera jest trzymać palce z dala od nosa. Jednak nie zawsze jest to możliwe — niektórzy robią to odruchowo, inni cierpią na rhinotillexis, czyli obsesyjne dłubanie w nosie — w takich przypadkach naukowcy radzą:

“Jedną z lekcji wyciągniętych z pandemii Covid-19 jest wartość higieny rąk wynikająca z częstego mycia rąk i stosowania środków je odkażających, dlatego sugerujemy, że te rutynowe procedury higieniczne powinny być obowiązkowymi procedurami dla nieuleczalnie dłubiących w nosie".



Zdjęcie Mimo, że prace badaczy trwają już wiele lat, nadal nie odnaleziono skutecznego sposobu na choroby otępienne / 123RF/PICSEL

Źródła: artykuły australijskich naukowców

Badania dotyczące zależności między dłubaniem w nosie a chorobą Alzheimera badał zespół australijskich naukowców na czele z profesor Xian Zhou. Wyniki prac opublikowano w czasopiśmie naukowym “Biomolecules". Badacze z Western Sydney University opublikowali pracę: “Zapalenie układu nerwowego w chorobie Alzheimera: potencjalna rola dłubania w nosie w przedostawaniu się patogenu przez układ węchowy?" (Neuroinflammation in Alzheimer’s Disease: A Potential Role of Nose-Picking in Pathogen Entry via the Olfactory System?).

Praca naukowców z Uniwersytetu w Sydney potwierdza badania opublikowane w “Scientific Reports" w 2022 roku przez zespół z innego australijskiego ośrodka — Griffith University. Naukowcy pod kierunkiem profesora James St Johna udowodnili wówczas, że bakteria wywołująca zapalenie płuc — Chlamydia pneumoniae — przenika do organizmu poprzez nerw rozciągający się pomiędzy nosem a mózgiem. Zespół Griffith University zauważył, że reakcją mózgu było odkładania amyloidu beta.

Obydwie prace prowadziły do tego samego wniosku — dłubanie brudnymi palcami w nosie zwiększa ryzyko choroby Alzheimera.

