Nowe świadczenia mają na celu poprawę jakości życia polskich rodzin, wspierając rodziców w ich codziennych obowiązkach zawodowych i opiekuńczych. Pierwsze z nich, czyli "aktywni rodzice w pracy" , będzie dostępne dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wymogi dotyczące rodzaju i poziomu aktywności znajdują się w ustawie. Wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane przez 24 miesiące od 12 do 35 miesąca życia dziecka. Z kolei rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na 1900 zł miesięcznie.





Kolejne świadczenie "aktywnie w żłobku" skierowane jest do rodziców, którzy korzystają z opieki żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wyniesie ono maksymalnie 1500 zł miesięcznie (1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) i trafi bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki.



Trzecie świadczenie "aktywnie w domu" skierowane jest do rodziców, którzy nie będą uprawnieni lub nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub "aktywnie w żłobku". Wyniesie ono 500 złotych miesięcznie przez 24 miesiące na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Pamiętajmy też, że świadczenia z programu nie łączą się.