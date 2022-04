Nazywają go "małym prorokiem". Co przepowiedział 14-letni wizjoner?

Abhigya Anand jest dziecięcym astrologiem. Pochodzi z Indii, a jego rodacy są pewni, że to właśnie on przewidział m.in. pandemię. Nie jest on jednak jasnowidzem, ale przepowiada przyszłość dzięki analizie danych astrologicznych. Nastolatek znów ogłosił nowe proroctwo. Równie niepokojące.

Zdjęcie Abhigya Anand na podstawie wiedzy z astrologii przepowiedział, co wydarzy się w przyszłości / YouTube / 123RF/PICSEL