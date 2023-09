Spis treści: 01 Czym jest wścieklizna? Liczba zarażeń niepokojąco rośnie

Czym jest wścieklizna? Liczba zarażeń niepokojąco rośnie

Jak podaje Główny Inspektorat Weterynarii w Polsce "Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie".

Dlaczego kot śpi na plecach? Lepiej nie lekceważ tego zachowania Często jednak o wściekliźnie słyszymy tylko w kontekście obowiązkowych szczepień naszych zwierząt domowych, a niekiedy słyszymy też o niej przy okazji corocznego zrzutu szczepionek dla lisów na terenach leśnych.

Jednak wścieklizny absolutnie nie można traktować lekceważąco lub jako tematu, który dzięki szczepieniom nie istnieje.

GIW potwierdziło na początku września 2023 roku wystąpienie już drugiego w tym roku ogniska wścieklizny w Polsce. Tym razem do zakażeń doszło w Bieszczadach.

Według danych Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB liczba przypadków w Polsce ma tendencję wzrostową. W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2022 r. odnotowano styczność i narażenie na wściekliznę z potrzebą szczepień ochronnych u 986 osób (zapadalność 2,61 na 100 tys. ludności), za to od stycznia do połowy marca 2023 roku przypadków już 1449, a zapadalność wynosiła 3,83 na 100 tysięcy.

Przez dedykowane w Polsce organizacje państwowe co roku przeprowadzana jest akcja zrzutu szczepionek przeciw wściekliźnie, które przeznaczone są dla zwierząt takich jak lisy, czy jenoty.

Ważne jest nie tylko szczepienie zwierząt dziko żyjących, ale także naszych domowych - głównie psów. Co więc należy wiedzieć o wściekliźnie, jak chronić siebie i swoje zwierzęta i co należy zrobić, gdy jednak dojdzie do zakażenia?

Jak często szczepić psa? Nie przeocz tej daty!

Właściciele psów według prawa obowiązującego w Polsce są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Tak więc szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe. Datę szczepienia lekarz weterynarii wpisuje do książeczki zdrowia psa i wydaje dodatkowo zaświadczenie o wykonaniu szczepienia.

Te dokumenty mogą okazać się niezbędne przy ewentualnym pogryzieniu innego psa lub człowieka. Aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie może okazać się przydatne przy podróży z psem komunikacją zbiorową - tramwajem, autobusem, czy pociągiem.

Szczepienie przeciw wściekliźnie jest także niezbędne przy wyrabianiu paszportu psu i podróżowaniu poza granicami Polski.

W przypadku braku szczepienia psa, właścicielowi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł, a sam brak szczepienia traktowany jest jako wykroczenie.

Objawy wścieklizny u psa. Zawsze bacznie obserwuj swoje zwierzę

Przyjmuje się, że okres inkubacji choroby u zwierząt trwa od kilku dni do nawet ponad 7 lat, przy czym przeważnie wynosi u małych zwierząt, takich jak pies, kot, owca, koza, świnia od kilku do 90 dni.

Warto też wiedzieć, że do zarażenia dochodzi poprzez kontakt śliny chorego zwierzęcia z błonami śluzowymi lub raną innego zwierzęcia, czy też człowieka. Przyjmuje się, że zarażenie najczęściej następuje na skutek pogryzienia.

Zdjęcie Pies zarażony wścieklizną zachowuje się w bardzo specyficzny sposób / 123RF/PICSEL

U zwierząt postać choroby może być cicha i wtedy objawy są utajone, lub szałowa. W zależności od gatunku objawy mogą być różne.

U psów najczęstszymi objawami zakażenia wścieklizną są:

ślinotok,

nadmierne podniecenie,

niepokój,

wzmożony popęd płciowy,

opadanie żuchwy z wypadaniem języka,

zez,

przeczulica,

nadmierna, często ochrypnięta wokalizacja,

agresja i niesprowokowane atakowanie innych zwierząt lub ludzi,

niezborność ruchów i drgawki,

nadpobudliwość,

brak apetytu.

Objawy zarażeniem wścieklizną u człowieka. Symptomy są bardzo specyficzne

Oczywiście wścieklizną mogą zarazić się także i ludzie. Oczywiście do styczności z chorobą może dojść, gdy człowiek zostanie pogryziony przez psa, dlatego tak ważne jest, gdy tylko to możliwe, pytanie właściciela zwierzęcia o aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie.

Ważne jest także unikanie i niezaczepianie dzikich zwierząt. Dokarmianie chociażby lisów w lesie, czy podczas górskiej wędrówki nie jest mądrym zachowaniem z wielu powodów, a jednym z nich jest możliwość ugryzienia przez zwierzę, które może być zarażone wścieklizną.

Zdjęcie Nie lekceważ u siebie objawów zarażenia wścieklizną / 123RF/PICSEL

Jednak gdy już do tego dojdzie, należy obserwować, czy u osoby pogryzionej nie występują objawy wścieklizny, które u człowieka są dość specyficzne.

Gdy u człowieka dojdzie do zarażenia wścieklizną, objawami są:

drgawki,

bolesne skurcze mięśni jamy ustnej, gardła i krtani,

wodowstręt,

światłowstręt.

Gdy zauważysz objawy zarażenia u siebie lub u psa, nie zwlekaj z pomocą

Wścieklizna to choroba niebezpieczna i prowadząca zarówno u zwierząt, jak i u człowieka do zgonu. Dlatego gdy dostrzeżemy objawy u swojego psa natychmiast należy udać się do lekarza weterynarii.

Podobnie, gdy dostrzeżemy objawy u siebie lub u innej osoby, należy udać się bezzwłocznie do szpitala. Zarówno lekarze weterynarii, jak i lekarze w szpitalu podejmą adekwatne działania oraz przeprowadzą odpowiednie dalsze badania.

Z pewnością nawet przy nikłym podejrzeniu wścieklizny zawsze należy skonsultować się ze specjalistą.