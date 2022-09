„Nie mogę dziś uspokoić seniorów”. W 2023 roku nie będzie 14. emerytury?

Spis treści: 01 Nie będzie 14. emerytury?

Nie będzie 14. emerytury?

Nie będzie 14. emerytury? Wypłata dodatkowego świadczenia w 2023 roku stanęła pod znakiem zapytania. Taką informację przekazał "Super Express". Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed w rozmowie z dziennikiem zwrócił uwagę, że w projekcie dotyczącym przyszłorocznego budżetu brakuje zapisu dotyczącego 14. emerytury.

- W budżecie na przyszły rok nie ma 14. emerytury - przyznał Stanisław Szwed. - Nie mogę dziś uspokoić seniorów. "14" pojawi się, gdy będzie stosowna ustawa. Nastąpi to najpewniej pod koniec roku lub na początku nowego roku - dodaje Szwed.

Nie będzie 14. emerytury? Seniorzy mogą się czuć zaniepokojeni

Na łamach "Super Expressu" opóźnienia w kwestii regulacji dodatkowych pieniędzy dla seniorów skrytykował ekonomista Ryszard Bugaj.

- Niepokoi mnie doraźność wypłaty dodatków dla emerytów. (...) Taka nieuporządkowana sytuacja jest groźna dla systemu emerytalnego, bo trudno się zorientować, jak on funkcjonuje i trudno zaplanować przyszłość - powiedział ekonomista Ryszard Bugaj w rozmowie z dziennikiem.

14. emerytura - ile wynosi

"Czternastka" w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. Na otrzymanie kwoty w takiej wysokości mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, np. renta czy emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

Jeśli przekracza tę kwotę, to "czternastka" zostanie pomniejszona według zasady złotówka za złotówkę. Jeżeli kwota 14. emerytury będzie niższa niż 50 zł, to świadczenie nie zostanie przyznane. Dlatego też na zastrzyk gotówki mogą liczyć osoby, których renta czy emerytura nie są wyższe niż 4188,44 zł brutto.

14. emerytura - do kogo trafi

W tym roku 14. emerytura trafi łącznie do 9 mln emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia długoterminowe - w tym 8,1 mln świadczeniobiorców ZUS.

W trakcie wypłaty ZUS bierze pod uwagę wszystkie osoby, które nabyły prawo do świadczenia do 24 sierpnia 2022 roku. Prawie 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln osób pomniejszone świadczenie. W 2022 roku na wypłatę 14. emerytury przeznaczono prawie 11,4 mld zł.

