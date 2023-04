Tyle się apeluje...NIE KARMCIE ŁABĘDZI CHLEBEM!!! CHLEB DLA ŁABĘDZI CZY KACZEK TO ŚMIERĆ!!!.. Spożywany przez długi okres wywołuje u nich schorzenia układu pokarmowego, które prowadzą do osłabienia ptaków... Chleb w czasie trawienia wytwarza kwas chlebowy, który zakwasza układ pokarmowy ptaka, prowadząc do biegunek, a także bardzo poważnej choroby - KWASICY żołądka. Chleb zawiera także sól, a ta zaburza gospodarkę wodną organizmu, co może prowadzić do śmierci. Tak jak miało to miejsce wczoraj , na gnieźnieńskich Łazienkach...