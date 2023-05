Niebywały gatunek w polskich lasach. Leśnicy apelują, aby nie brać ich do rąk

Wraz z nadejściem ciepłych wiosennych dni w polskich lasach możemy spotkać coraz więcej gatunków zwierząt. Na leśnych drogach od jakiegoś czasu można zaobserwować już zaskrońce. Leśnicy dostrzegli też kolejny niebywały gatunek. Jednocześnie apelują o to, aby nie brać go do rąk!

Zdjęcie Leśnicy natknęli się w lesie na niebywały gatunek płaza / Facebook @LasyPaństwowe / 123RF/PICSEL