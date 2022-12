Rzeka pokryła się "lodowymi plackami". Niecodzienne zjawisko zachwyca

Niecodzienne zjawisko na rzece. Pokryła się „lodowymi naleśnikami”

Życie i styl

To niecodzienne zjawisko wprawiło w osłupienie niejednego przechodnia. Na rzece Bladnoch w Szkocji pojawiły się bowiem dziwne, niespotykane „lodowe placki”. Obserwatorów zachwycił ich „doskonały, okrągły kształt”, przez co szybko złapali za aparaty. Co to za zjawisko i jak powstało?

Zdjęcie „Ice pancakes”, jak określili je Brytyjczycy, kształtem faktycznie do złudzenia przypominają naleśniki / East News